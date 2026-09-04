Anuncian Encuentro de mezcaleros, cabalgata y programa deportivo y religioso en Zoquitlán

La Autoridad Municipal y Organizadores anunciaron las actividades que se llevarán a cabo en honor a la Virgen de Natividad del 6 al 9 de septiembre

SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- En conferencia de prensa, integrantes de la Autoridad Municipal de Santa María Zoquitlán y comités organizadores de las actividades culturales, religiosas y deportivas dieron a conocer el calendario de eventos que integrarán la fiesta patronal en honor a la Natividad de la Virgen María.

El Regidor de Festejos, Demetrio Parada Martínez, en representación del cabildo municipal, hizo la cordial invitación a disfrutar de la fiesta anual de Santa María Zoquitlán, que se llevará a cabo del 6 al 9 de septiembre.

“El presidente, el señor Roberto Lucero, les envía un saludo y les invitamos a nuestra gran fiesta de la Virgen de la Natividad. Tenemos variedad de eventos deportivos, calendas, convites, cabalgata, bailes populares; somos un pueblo muy bonito con tradición, mucha cultura, comida, naturaleza y rodeado por dos ríos, está a dos horas y media de la ciudad de Oaxaca, allá los esperamos”, expuso el también mezcalero.

La productora de maguey-mezcal Ignacia Villafañe Ojeda y el productor Noé Adrián Parada García detallaron sobre el Encuentro de Maestras y Maestros mezcaleros Zoquitlán 2026; a realizarse el 7 de septiembre a partir de las ocho de la mañana en la cancha municipal, con concursos: de la piña más pesada de la región, de grados brix y de mezcales extraordinarios. Así como degustaciones de mezcal y entrega de reconocimientos a mezcaleros; una fiesta y convivencia en el que se compartirán conocimientos, experiencias y variedad de mezcales.

“El objetivo del evento es celebrar y reconocer a las productoras y productores, que bastante falta hace, a pesar de que estamos pasando por un momento complicado, que no nos quiere llover en las parcelas, los precios bajos, la sobrepoblación de agave, no es una queja, es un comentario y los que nos dedicamos a esto tenemos que seguir, es lo que podemos hacer y lo hacemos con mucho amor”, los invitamos a convivir, detalló Noé Adrián.

En tanto el representante de la Unión de Cabalgantes La Natividad, Juan Peralta Diaz, invitó a niños, mujeres y hombres a participar en la Deudecima cabalgata en honor a la Virgen de Natividad. “Los invitamos con mucho respeto, valentía y humildad para que nos acompañen el 8 de septiembre, a las 8 de la mañana partiendo del paraje “El Chicozapote, a las 11 será la recepción en la explanada municipal y en seguida la exhibición de caballos bailadores en la explanada del puente, invitamos la Unión de cabalgantes en coordinación con la Autoridad Municipal y Bienes Comunales”.

Mientras que en las actividades religiosas, Benigno Altamirano Martínez, agente pastoral del templo de Zoquitlán, mencionó que desde el 29 de agosto se iniciaron las mañanitas en las que cada comunidad o ranchería rinde culto a la patrona durante su novenario. El 6 de septiembre, el cambio de manto de la Virgen y el convite floral; el día 7 la Misa del Zoquiteco Ausente, para agradecer y pedir por quienes salieron del pueblo por motivo de trabajo, estudio o diversas circunstancias, después del mediodía, el convite, encuentros de bandas y quema de castillo. El día 8 se tendrán celebraciones eucarísticas y la procesión en la que acompañamos a la Virgen de Natividad en su recorrido por calles del pueblo.

“Es para nosotros un honor hablar de Santa María Zoquitlán, una comunidad de fe, tradición y sobre todo un profundo amor a la Santísima Virgen María, Zoquitlán cuenta con una hermosa Virgen María de la Natividad, muy venerada por nuestros habitantes y cientos de peregrinos que año con año llegan a visitarla, para agradecer y rendir honores a nuestra Santa patrona”, explicó Benigno.

Finalmente, Elías Antonio Barriga invitó a la Peregrinación ciclista que saldrá del Monumento a Juárez, el día 6 a la 1 de la mañana, con desayuno en San Pedro Tololapam y llegada a la Iglesia de Zoquitlán. Y Ramiro Díaz García, del Club Deportivo Alma Zoquiteca, expuso las convocatorias para torneos: de voleibol mixto el 6 de septiembre con premio a repartir de 8 mil pesos, de futbol el día siete con premio a repartir de 15 mil pesos y el de basquetbol el 8 y 9 de septiembre, en categorías representativas por comunidad y de veteranos, con premio a repartir de 50 mil pesos.

“El deporte en nuestra comunidad anteriormente había sido el basquetbol, lo tradicional, afortunadamente se ha ido ampliando el abanico de posibilidades para la juventud sobre todo y para quién guste practicar algún deporte, voleibol, basquetbol, ciclismo.

Durante el evento se contó con la presencia de Maylet Estefanía Ríos Garnica y Manuel Amaya garnica portando la vestimenta tradicional zoquitéca que consta principalmente, para la mujer: blusa de cajón tejida a mano con detalles de animales y flores características de la comunidad, enagua de tela floreada, delantal con tela de cuadritos, refajo con orilla de encaje de bolillo, mascada de seda o tul, rebozo de seda de Santa María o fino, cabello trenzado con listones, aretes de oro de canasta, arillos o jardines, y huaraches de pie de gallo, elaborados de piel de res. Para el hombre: camisa y pantalón de manta blanca, ceñidor, cinturón llamado Culebra, garnil, sombrero panza de burro con pluma y barbiquejo, huarache pie de gallo y capulín de gamuza finamente labrado por talabarteros del pueblo.