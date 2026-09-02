IEEPCO entrega reconocimientos al Mérito Migrante 2026 

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En el marco de la conmemoración del Día de la Persona Migrante Oaxaqueña, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Mérito Migrante 2026.

Esta distinción tiene como propósito reconocer a personas, colectivos y organizaciones cuya labor sobresaliente ha contribuido al bienestar, desarrollo, participación y fortalecimiento de la comunidad migrante oaxaqueña, así como a la preservación de sus raíces, costumbres y expresiones culturales.

Durante la ceremonia fueron reconocidas en la categoría Mérito Cultural, Alma Delia Guzmán, en representación de “Oaxaca en San Francisco”; en la categoría Mérito en la Promoción de los Derechos Político-Electorales, Antonio Cortés García, en representación de la Mesa Directiva de Santa María Tindú; y en la categoría Mérito Cívico, Teresa Vivar.

En su mensaje de bienvenida, la consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, Zaira Alhelí Hipólito López, destacó la importancia de reconocer y visibilizar las aportaciones que realizan las personas migrantes tanto en los lugares donde residen como en sus comunidades de origen.

Por su parte, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, señaló que las postulaciones recibidas demuestran que la comunidad migrante oaxaqueña mantiene vínculos permanentes con el estado mediante la organización comunitaria, la participación ciudadana, la cooperación binacional, la promoción de los derechos y la preservación de las lenguas, tradiciones y el patrimonio cultural.

Ambas, reconocieron el trabajo de Salvador Isidro Sánchez Pablo, secretario técnico de la Comisión y titular de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero Originarias del Estado de Oaxaca, así como del equipo que acompañó el desarrollo de este proceso.

En sus intervenciones, las personas galardonadas resaltaron el trabajo que la comunidad migrante realiza diariamente en los territorios donde reside y en beneficio de sus comunidades de origen. También hablaron sobre los retos que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos en el extranjero y los esfuerzos que emprenden para mantener vivas sus raíces, costumbres, lenguas y expresiones culturales.

En el acto estuvieron presentes las consejeras electorales Jessica Jazibe Hernández García, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas; el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; y la contralora general, Rosa Elia Vasquez Flores.

También participaron la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, Sandra Pérez Cruz; la magistrada Gloria Ángeles Cruz López y la magistrada en funciones Fátima Susana Toledo Gonzaga.

Por parte de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca asistieron la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida, y el vocal de Organización Electoral, Noé Arroyo Morales. Asimismo, acudieron la subrepresentante federal del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, Karen Lizzette Palacios Moreno; el agente municipal y autoridades de Santa María Tindú. De manera virtual participó Thikiva Kimi Mariano García, integrante del Comité Evaluador.

Con la entrega de los Reconocimientos al Mérito Migrante 2026, el IEEPCO refrenda su compromiso de fortalecer los vínculos con las comunidades oaxaqueñas residentes en el extranjero, reconocer sus aportaciones y promover las condiciones que garanticen su participación en la vida pública, política y comunitaria de Oaxaca.