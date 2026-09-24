Oaxaca reunirá a destacados compositores en el Foro «Derechos de Autor/Arte y Cultura por la Paz»

Defender los derechos de autor es defender la dignidad humana, el trabajo creativo y la diversidad cultural, es el mensaje del Foro organizado por la Sociedad de Autores y Compositores de México

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con la participación de reconocidos compositores mexicanos entre los que figuran Arturo Márquez, Laura Calderón, Memo Méndez Guiú, Jaime Flores, Gil Rivera y Roberto Belester, por mencionar algunos, se realizará en la capital oaxaqueña el Foro «Derechos de Autor/Arte y Cultura por la Paz», organizado de manera conjunta por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP).

El delegado estatal de la SACM, José Vásquez Chávez, dio a conocer que el Foro se realizará el viernes 25 de septiembre a partir de las 9:00 horas en el Ex Casino del Teatro Macedonio Alcalá, donde se reunirán también compositores, autoridades municipales e intelectuales oaxaqueños para dialogar y reflexionar sobre la importancia del respeto a los derechos de autor como parte de los derechos humanos, así como el papel de la música en la construcción de paz, identidad cultural y convivencia social.

Vásquez Chávez detalló que de acuerdo con el programa del encuentro, la inauguración será a las 9:30 horas; en seguida, a las 10:00 horas, dará inicio el primer panel con el tema «SACM y la defensa de los derechos de autor», en el cual participarán los compositores Jaime Flores, Roberto Belester, Bruno Danzza, Xavier Santos, Adolfo Tapia y Omar Lugo, así como la compositora Mary Morín.

A las 12:00 horas se efectuará la mesa «Arte y Cultura por la Paz» con la participación de los compositores Arturo Márquez, Gil Rivera, Chogo Prudente, Omar Zavaleta, Eladio Acosta, Nathanael Lorenzo Hernández; el escritor Jorge Pech y el académico Arturo Fajardo.

El delegado de la SACM comentó que la organización de este Foro ha representado un arduo trabajo de varios meses el cual, afortunadamente, ha podido conjuntar a grandes plumas de la música mexicana y oaxaqueña, entre ellos al maestro Arturo Márquez, referente de la música mexicana en el mundo, actual vicepresidente ejecutivo del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Asimismo, reconoció el apoyo brindado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica y su titular Karina Barón, para poder congregar a las y los creadores musicales de Oaxaca, así como a autoridades municipales y gremios de la comunidad empresarial de los ramo turístico y del entretenimiento.