En Oaxaca, nadie estará por encima de la ley: Salomón Jara

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que “en Oaxaca, nadie estará por encima de la ley”.

A través de sus redes sociales, el mandatario oaxaqueño reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, así como la labor de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, y todas las instituciones federales y estatales que participaron en el operativo en el que fueron detenidas dos personas, entre estas el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N.”

“Juchitán se mantiene en paz y en condiciones de absoluta gobernabilidad. Seguiremos trabajando en plena coordinación con el Gobierno de México”, precisó en su mensaje.

Jara Cruz reiteró que, “lo había advertido y lo sostengo: la seguridad de nuestras familias y la aplicación de la ley están por encima de cualquier interés. No habrá impunidad ni excepciones. Quien se aparte del Estado de derecho tendrá que enfrentar las consecuencias. Aquí predicaremos con el ejemplo”, aseguró.

En Juchitán prevalece la paz social y gobernabilidad: Sego

En tanto, la Secretaría de Gobierno de Oaxaca (Sego) informa que en el municipio de Juchitán de Zaragoza se mantiene la libre circulación, mientras que las actividades económicas, comerciales y cotidianas se desarrollan con normalidad.

En este sentido, las instituciones permanecen atentas para garantizar las condiciones de gobernabilidad y tranquilidad de las familias juchitecas.

Ante los acontecimientos recientes relacionados con la detención del presidente municipal del lugar, el Gobierno de Oaxaca mantiene comunicación y coordinación institucional para preservar la gobernabilidad y el orden público en el municipio; privilegiando en todo momento el diálogo, la legalidad y la atención oportuna a cualquier situación que pudiera presentarse.

La Secretaría de Gobierno refrenda que mantendrá un trabajo coordinado con el Gobierno Federal y las instituciones de seguridad, con el objetivo de garantizar la paz social y tranquilidad de las familias de Juchitán.

En Oaxaca existe coordinación institucional y una premisa clara: la aplicación de la ley está por encima de cualquier interés particular, siempre con pleno respeto al Estado de Derecho y a las instituciones.