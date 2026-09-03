Presentará Museo de Arte de Baja California Sur pintura de Peace KAT y Crispín Vayadares

La muestra “Atemporal” reúne 24 obras pictóricas de la pareja de artistas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- El Museo de Arte de Baja California Sur presentará en su sala Gran Formato la exposición “Atemporal” de los artistas Peace KAT y Crispín Vayadares a partir del próximo 10 de septiembre.

Con 24 lienzos, la muestra integra una pequeña selección del trabajo pictórico de ambos artistas. Así, el público bajacaliforniano podrá conocer la trayectoria creativa de Crispín Vayadares (1962- 2020), que cubre cuatro décadas de producción visual, así como la de Peace KAT, artista plástica y editora con exposiciones en México, Estados Unidos, y Europa, que fue esposa de Vayadares durante casi 28 años.

“Atemporal” enfatiza los diálogos atemporales que ocurren mediante el arte y que continúan a pesar del tiempo, el espacio, y la muerte, señala Peace KAT. “El proyecto expositivo que se presenta en ‘Atemporal’ busca ofrecer al público del museo una selección de piezas de dos artistas que continúan dialogando a través del tiempo”, destaca la pintora.

La artista añade que la obra de Vayadares pertenece al fenómeno de las tendencias de la escena oaxaqueña del paso del siglo XX al XXI, manifiesta procesos y características singulares que evidencian su autonomía estética e indiscutible relevancia artística.

Su obra tiene su punto de partida de los textiles istmeños, donde no solo las representa, sino más bien replica el tejido y los bordados mediante tejer color con el pincel y la espátula, señala la viuda del pintor nacido en Oaxaca.

Por su parte, Peace KAT explica que en su obra explora temas relacionados con la experiencia femenina y la multiculturalidad en relación con la dinámica societal. La combinación de diversos elementos culturales crea puentes entre diversos narrativos culturales mediante el arte. Subraya la interdependencia e interconexión que resulta en enriquecimiento mutuo.

“Mi obra —comenta la artista nacida en Jamaica— navega e integra múltiples estilos artísticos abiertos a la exploración e innovación. Su arte es un medio para dialogo cultural que reta sus fronteras artísticas”.

Crispín Vayadares nació el 5 de diciembre de 1962 en San Miguel del Puerto, Pochutla, Oaxaca. En 1993 se casó con la pintora Katherine Wong —Peace KAT—, su compañera de vida. Después de compartir taller por treinta años terminaron por construir una visión del mundo en común, aunque las genealogías de cada quien apuntaban a lugares distintos. Vayadares trabajó el imaginario mexicano, parte del textil istmeño, no tanto para representarlo sino para replicarlo, tejiendo el color.

Peace KAT vuelve una y otra vez sobre su identidad, sobre una historia poco contada, la de la migración china en México y dos genealogías que conviven. En ese sentido, explica la artista, la pintura “El encuentro del Chale y la China Poblana un día ventoso” es la pieza más literal de todas: las tradiciones china y mexicana caminando juntas sobre las nubes.

Peace KAT está presente en la escena de Oaxaca desde mediados de los noventa. Su obra más reciente («Luciérnaga», «Los paisajes del Efecto Papalote», «Jardín de wontones»), se mueve como una espiral que busca y regresa, puesta junto a «Amor lento» o «Atmósfera acuosa o pistola de amor», queda claro que no hay una progresión lineal: es la misma mirada desde diferentes ángulos.

«Atemporal», como exposición conjunta, es una descripción de lo que hay en esta sala: el legado de un pintor ya ausente junto a la obra de una artista que sigue creando todos los días.