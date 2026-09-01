Gran estreno de «Sobre las olas», la cinta de Horacio Alcalá con talento oaxaqueño

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Sobre las olas, la nueva película de Horacio Alcalá, realizador jalisciense radicado en Europa, llega este jueves 3 de septiembre a las salas comerciales de México, con una producción que cuenta con la actuación estelar de la actriz y directora oaxaqueña Ángeles Cruz, y la participación del compositor Nathanael Lorenzo Hernández con un tema que forma parte de la banda sonora.

Filmada en locaciones del estado de Jalisco, la historia de desarrolla en la isla de Magdala, donde la ambición de una madre y la crisis identitaria de una actriz se entrelazan en un estallido de delirio, donde los secretos del pueblo emergen guiados por voces que quiebran los límites entre realidad y locura.

Para llegar a dicha isla, las personas deben transitar sobre las olas, de ahí el título de la cinta que se ha presentado en diversos festivales internacionales en Noruega, la India, España y México, y fue una de las candidatas para representar a México en los Premios Óscar y Goya de 2027.

Respecto a su participación musical, Nathanael Lorenzo Hernández informó que escribió la letra de un bolero ranchero titulado «Cuando el cielo llora», con arreglo de Ulber Martínez Olivera; la intérprete es la cantante mixteca Italú González, acompañada del guitarrista Gahlo Mexía y el violonchelista Rodolfo Hernández.

Mencionó que además, la película de Horacio Alcalá incluye máscaras de los diablos de de Juxtlahuaca del maestro Alejandro Vera Guzmán, y de los huehuentones de la sierra mazateca. Las máscaras, ha dicho Horacio Alcalá, juegan un papel importante dentro de la historia ya que representan esa posibilidad del ser humano de ser otra persona cuando su rostro se sabe cubierto, anónimo.

Esta es la segunda ocasión que el maestro Nathanael Lorenzo Hernández interviene en la banda sonora de una realización de Horacio Alcalá. También lo hizo en Finlandia en 2022,para la cual compuso el tema «Chula».