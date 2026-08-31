Proyectos para un Futuro Mejor A.C. beneficiará a estudiantes de la UTVCO

Seis estudiantes de comunidades rurales serán apoyados durante toda su carrera

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Seis estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) dieron un paso fundamental en su trayectoria académica al firmar su primer convenio de beca con la asociación civil Proyectos para un Futuro Mejor A.C. Con la cual la universidad mantiene una alianza que permite impulsar el talento de la comunidad estudiantil.

Las y los beneficiarios, pertenecientes al tercer cuatrimestre de las carreras de Agricultura Sustentable y Protegida, Desarrollo de Software Multiplataforma, Mercadotecnia y Diseño y Moda Industrial en Producción, provienen de comunidades rurales del estado.

Este apoyo busca respaldar económicamente a jóvenes de escasos recursos durante toda su formación universitaria, siempre y cuando mantengan un promedio igual o superior a 8.5 en cada ciclo escolar.

La ceremonia protocolaria contó con la presencia del rector de la institución, Saúl del Toro Zapién, quien destacó que esta vinculación refrenda el compromiso institucional con el impulso, reconocimiento y desarrollo del talento regional.

Con estas acciones la UTVCO reafirma la misión de generar alianzas estratégicas que amplíen las oportunidades educativas para la juventud oaxaqueña, consolidando el orgullo y la identidad de sus estudiantes.