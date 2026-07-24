Este viernes 24 de julio dale a tu paladar alegría en el Festival de los Moles 2026

En el Centro Gastronómico de Oaxaca podrás elegir entre 28 variedades de mole para degustar

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la participación de cocineras, cocineros tradicionales y chefs, inició el Festival de los Moles 2026, en el Centro Gastronómico de Oaxaca.

Esta festividad, la cual se encontrará abierta hasta el próximo 24 de julio, proyecta al mundo uno de los platillos más emblemáticos del estado; además, fortalece la responsabilidad social, fomenta el orgullo por las tradiciones y contribuye a preservar el patrimonio gastronómico de la entidad.

En esta edición, participa el estado de Baja California como invitado a través del restaurante Los 32 Sabores del chef Sergio Hernández, lo que fortalece el intercambio y diálogo entre las tradiciones gastronómicas de ambas entidades.

Las y los asistentes podrán degustar 28 variedades de mole, reflejo de la riqueza gastronómica y culinaria de las ocho regiones del estado.