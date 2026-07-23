BinniBus te lleva gratis a la Gran Fiesta del Mezcal en Matatlán

Las unidades parten del Parque Juárez “El Llano” en un horario de 9:00 a 19:00 horas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el propósito de acercar a familias oaxaqueñas y personas visitantes a una de las celebraciones más representativas de la temporada de Guelaguetza, el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus brinda servicio especial gratuito hacia la Gran Fiesta del Mezcal en Santiago Matatlán, a partir de este jueves 23 hasta el 26 de julio.

Las unidades operan en un horario de 9:00 a 19:00 horas, con salidas desde el Parque Juárez “El Llano” hacia dicho municipio, reconocido como la Capital Mundial del Mezcal.

Con esta acción se facilita el traslado seguro, cómodo y accesible, al tiempo que se fomenta la participación de la ciudadanía en eventos que promueven la riqueza cultural, gastronómica y productiva de Oaxaca.