Inicia la Feria Gastronómica y Artesanal de San Vicente Coatlán

Estará abierta hasta el próximo 26 de julio, en un horario de 10:00 a 18:00 horas

SAN VICENTE COATLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, inició la Feria Gastronómica y Artesanal de San Vicente Coatlán, la cual permanecerá abierta hasta el próximo 26 de julio.

Este espacio es promovido con el objetivo de generar oportunidades de desarrollo económico, identidad cultural y posicionar a la municipalidad como un lugar que merece ser visitado, reconocido y valorado.

De esta manera, no solo se preservan las tradiciones, se dignifican y proyectan hacia el futuro. Con esta feria en los Coatlanes, se demuestra que la Guelaguetza también se vive en los pueblos, en sus cocinas, textiles, música y en su gente.

La Feria Gastronómica y Artesanal estará abierta en un horario de 10:00 a 18:00 horas, y está ubicada a un costado de la gasolinera Ten Guezh, en la autopista Barranca Larga – Ventanilla, a la altura del kilómetro 24.