Reconoce Salomón Jara a cocineras tradicionales al inaugurar la “Feria de la Tlayuda”

SAN ANTONIO DE LA CAL, Oax. (sucedioenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz inauguró la 13° Feria de la Tlayuda, en esta municipalidad, una experiencia gastronómica que permanecerá para enamorar el paladar de locales y extranjeros, del 19 y hasta el 27 de julio.

Acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Irma Bolaños Quijano, así como de su homólogo en el estado de Chiapas Eduardo Ramírez Aguilar, junto a su esposa Sofía Espinoza Abarca, el Mandatario estatal reconoció a las tlayuderas de esta comunidad por su labor realizada cada año, poniendo en alto el nombre de Oaxaca.

Afirmó que la tlayuda es un producto cultural, cuya reservación debe continuar, porque es una tradición conservada por las familias que lo realizan, desde la elaboración, la nixtamalización y llevarlo hasta la mesa de quienes la consumen.

“Ahora se conoce en todo el mundo, en cualquier parte del país y del planeta hay tlayuda, esto es gracias a San Antonio de la Cal. Gracias a todas las cocineras tradicionales que han dado un gran impulso junto a su autoridad municipal y en coordinación con el Gobierno Estatal, a esta feria para que se siga promoviendo”, reconoció.