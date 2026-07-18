Muestra Cuajimoloyas su riqueza biocultural en la Feria Regional de los Hongos Silvestres

La Sectur Oaxaca inauguró esta feria que consolida a Cuajimoloyas como referente de turismo comunitario

SAN MIGUEL AMATLÁN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En la comunidad de San Antonio Cuajimoloyas inició la Feria Regional de los Hongos Silvestres y Productos No Maderables, que muestra y comparte la riqueza biocultural de la comunidad, como parte del programa «Julio, mes de la Guelaguetza 2026».

Inaugurada por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), esta feria se desarrolla los días 18 y 19 de julio con una amplia oferta de actividades ecoturísticas, culturales y comunitarias en torno a los hongos silvestres y su importancia para el ecosistema, la gastronomía y las tradiciones ancestrales.

La secretaria de Turismo del Estado, Saymi Pineda Velasco, reconoció que la visión y organización de San Antonio Cuajimoloyas la han consolidado como un referente del turismo comunitario, un modelo que hoy se impulsa desde la política pública nacional.

Asimismo, señaló que el Gobierno del Estado continúa trabajando de la mano de los Pueblos Mancomunados para impulsar un desarrollo que prioriza la conservación ambiental, el cuidado de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.

Pineda Velasco invitó al turismo nacional e internacional a visitar San Antonio Cuajimoloyas durante esta feria y en cualquier época del año, para disfrutar de sus paisajes, recorrer sus senderos, conocer su riqueza natural y cultural, así como vivir experiencias que sus habitantes comparten con orgullo y hospitalidad.