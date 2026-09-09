Anáhuac Oaxaca presenta su primera Pasarela de Diseño de Moda e Innovación

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- La Universidad Anáhuac Oaxaca presentó Sinestesia, la primera Pasarela de la Licenciatura en Diseño de Moda e Innovación, una muestra que refleja cómo la formación de sus egresados va más allá del diseño de prendas para convertir la investigación, la creatividad y la experimentación en propuestas con propósito y visión de futuro.

Egresadas de tres generaciones presentaron setenta looks, resultado de un proceso desarrollado durante un año, en el que cada diseñador partió de un contexto, una problemática, un material o una inquietud para reinterpretarlo y transformarlo a través de la moda.

Victoria Gómez presentó Tinta Nómada, basada en el grafiti y las expresiones urbanas; Hannia Jarquín a través de Nympha realizó una propuesta de moda inclusiva para distintas morfologías; Jean Arteaga, con el Manifiesto, se inspiró en la gráfica urbana y la identidad mexicana para crear streetwear; Sharon Adela, en Miuni, reinterpreta la vestimenta de ámbitos administrativos y educativos y María José Cervantes, Parte de un todo, que explora el potencial textil de la lana y la individualidad del ser humano.

Exuvia de Vania Ojeda convirtió el proceso de aprendizaje y evolución profesional en una narrativa de diseño; Edén de Mónica Méndez, cuestionó los hábitos de consumo a partir de la transformación de ropa de segunda mano; Hereditario, de Irlanda Orozco, que vincula memoria, biodiversidad y patrimonio cultural con el futuro; e Inerme, de Jessica Santiago, que aborda la regeneración de los ecosistemas y la biorremediación frente a la devastación ambiental provocada por la minería en Oaxaca.

Sinestesia, también mostró que el diseño de moda es un acto de identidad y preservación cultural, orfebres oaxaqueños participaron con sus piezas de joyería gracias a una alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico de la entidad.

De esta manera los Diseñadores de Moda Anáhuac demostrarondistintas dimensiones de la transformación: materiales que adquieren una nueva vida, expresiones urbanas que encuentran un nuevo lenguaje, cuerpos que desafían los estándares, tradiciones que se proyectan hacia el futuro y problemáticas ambientales que se convierten en propuestas de reflexión y cambio.

La pasarela inició con una experiencia inmersiva de luz y sonido desarrollada por estudiantes de la Licenciatura en Diseño Multimedia.

Con Sinestesia, la Universidad Anáhuac Oaxaca muestra el resultado de una formación de diseñadores que no solo crean moda, sino que observan, investigan, cuestionan y transforman su entorno para construir nuevas posibilidades con innovación, ética y visión de futuro.