México Brilla ilumina templo de Jalatlaco, barrio mágico de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado y Cox México encendieron la iluminación del Templo de San Matías Jalatlaco a través del programa México Brilla, que instala sistemas de luz de última generación en edificios y monumentos de gran valor del patrimonio histórico-artístico.

El encendido del sistema de iluminación estuvo a cargo del Gobernador Salomón Jara Cruz, acompañado de la Presidenta Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Irma Bolaños Quijano.

En su participación, la directora de la Fundación Cox México, Alicia Valcarce, destacó que iluminar el Templo de San Matías Jalatlaco es, sobre todo, una forma de honrar la memoria colectiva de Oaxaca y asegurar que su riqueza cultural siga inspirando a las próximas generaciones.

«Este proyecto demuestra que cuando gobierno, iniciativa privada y sociedad suman capacidades y propósito, es posible proteger el legado que nos define y proyectarlo hacia el futuro. En Cox creemos que la innovación y la tecnología alcanzan su mayor valor cuando se ponen al servicio de la historia, la cultura y las personas”, aseguró.

La directora del Instituto del Patrimonio Cultural (Inpac), Petra Santos Villanueva informó que en estos trabajos participaron especialistas en diversos rubros para obtener un resultado a la altura de la comunidad: la protección del templo, resaltar su belleza y valor, demostrando que, cuando el gobierno, empresas y sociedad civil cooperan, se puede brillar más fuerte como este monumento histórico.

Esta iniciativa social contempla la intervención de 10 inmuebles en total en Oaxaca de Juárez, de los cuales ya se han iluminado la Catedral Metropolitana, el Templo de Santo Domingo y la Basílica de la Virgen de la Soledad.

En el caso del Templo de San Matías Jalatlaco se instalaron 38 proyectores tipo LED de última generación y muy alta eficiencia energética, lo que permitirá reducir en un 55 % el consumo de electricidad en el inmueble.