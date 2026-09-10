BinniBus presenta denuncias ante autoridades por la retención de unidades

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado, a través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca, informa a la ciudadanía que las unidades del sistema han sido objeto de retención para el uso de bloqueos en arterias de la ciudad , acciones que interfieren directamente con la prestación del servicio y afectan la movilidad de las personas usuarias.

Se informa que, ante cada caso de retención de una unidad, BinniBus presenta la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades conforme a la legislación aplicable.

El organismo precisa que ninguna retención de una unidad queda sin atención ni seguimiento institucional. Cada hecho es documentado y canalizado por las vías legales correspondientes, con el propósito de salvaguardar la continuidad del servicio y el derecho de las personas usuarias a contar con un transporte público en condiciones adecuadas.

BinniBus hace un llamado a evitar cualquier acción que impida la circulación y operación de sus unidades, ya que este tipo de situaciones no solo afecta al sistema, sino principalmente a las personas que utilizan diariamente el transporte para acudir a sus centros de trabajo, escuelas, servicios de salud y demás actividades.

Asimismo, se invita a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales de BinniBus Oaxaca y del Gobierno del Estado, donde se comunicará de manera oportuna cualquier situación que pudiera modificar la operación de las rutas.

El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña refrenda su compromiso con una movilidad ordenada y segura, así como con el cumplimiento de las disposiciones legales para garantizar la prestación del servicio de transporte público en beneficio de las personas usuarias.