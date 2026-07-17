Siembran 46 mil plantas en el Mega Tequio de Reforestación en la zona chocho-mixteca

VILLA DE TEJÚPAM DE LA UNIÓN, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Este jueves 16 de julio se realizó la Primera Jornada del Mega Tequio para Reforestar 77 hectáreas en el paraje Villa Tejúpam, perteneciente a la zona chocho – mixteca, en la que participaron más de 700 personas, entre autoridades municipales, de bienes comunales, agrarias, brigadistas, voluntarias y de 38 dependencias.

En esta acción, encabezada por el gobernador Salomón Jara Cruz, se sembraron 46 mil plantas de distintas especies, en uno de los estados con mayor producción de árboles y con la mayor reserva forestal del país, por lo que, dijo el mandatario oaxaqueño, se trabaja para preservar y restaurar el patrimonio natural ante los desafíos del cambio climático.

Precisó que durante su administración se han reforestado 35 mil hectáreas de las ocho regiones de la entidad. “Cada árbol que sembramos representa un compromiso con las futuras generaciones”, expuso.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti), Vilma Martínez Cortés manifestó que en un trabajo colectivo entre autoridades y ciudadanía se suma a la meta establecida para este 2026 de más de 500 hectáreas reforestadas en la región Mixteca.

En tanto el secretario de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) Víctor López Leyva indicó que desde el Gobierno del Estado se impulsa la producción de plantas, para que se creen alimentos, se cambie el suelo, se brinde esperanza y vida para la población.

La titular de la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), Magdalena Coello Castillo detalló que esta jornada se enmarca en el programa de Reforesta Oaxaca. En este año se estima donar 17 millones de plantas de más de 80 especies.

Se plantaron árboles de especies endémicas y nativas, como son pino greggii, maguey pulquero, agave papalometl (maguey tobalá), ramón, entre otras.