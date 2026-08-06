Se une la Sierra Sur para celebrar la Guelaguetza Ni Wan do’o 2026

La festividad que se realizará en San Mateo Río Hondo reunirá danzas, música y tradiciones el 8 de agosto a las 18:00 horas en San Mateo Río Hondo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La región Sierra Sur se vestirá de fiesta para celebrar la hermandad de sus pueblos con la Guelaguetza Ni Wan do’o 2026, que se realizará el 8 de agosto en San Mateo Río Hondo, informó la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca).

A partir de las 18:00 horas, nueve delegaciones compartirán sus danzas, vestimentas tradicionales y expresiones culturales en el palacio municipal de esa población.

De manera previa, a las 17:00 horas, las calles de San Mateo Río Hondo se llenarán de color con un convite en el que participarán la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, así como las delegaciones de San Carlos Yautepec, Heroica Ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, San Pedro Amuzgos y Villa Sola de Vega.

También estarán presentes San Bartolo Coyotepec y la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, de Valles Centrales; San Agustín Loxicha, Santa Catarina Juquila y San Pedro Pochutla, de la Costa.

Asimismo, del 7 al 9 de agosto se instalará una expo feria en la cancha techada de la población, donde las y los visitantes podrán conocer y adquirir artesanías y productos elaborados por habitantes de la comunidad.