Banda La Hojita Seca da voz a «Tu mirada», tema inspirado en Personas Privadas de la Libertad

La letra del compositor oaxaqueño Nathanael Lorenzo Hernández habla de quienes desde el sistema penitenciario extrañan a su familia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- «Sugiero que el más triste de los presos, tenga derecho a sabanas de seda», canta Joaquín Sabina en «Jugar por jugar». Nathanael Lorenzo Hernández considera que las personas privadas de la libertada tienen derecho a que les dediquen una canción, y de su parte les ha compuesto «Tu mirada».

El tema, grabado e junio pasado por Banda La Hojita Seca, de Santa Cruz Amilpas, surge de una historia que suele ser común en los centros penitenciarios: madres, hermanas, hijas que no abandonan a su familiar privado de la libertad y que periódicamente les visitan y proveen lo necesario, comenta su compositor, quien como servidor público ha impartido clases de música a personas privadas de la libertad y ha formado bandas de aliento, coros y ensambles.

«Una vez llegué a un centro penitenciario y vi las largas filas de familiares esperando ingresar para ver a su ser querido. Había una señora que llevaba unas bolsas enormes llenas de cosas para su familiar. Al platicar con algunas personas privadas de la libertad me decían: aunque no me traigan nada, con su mirada es suficiente», relata el autor de temas como «Amores de montaña» y «Amor rinconero», que han adoptado innumerables agrupaciones.

«Por tener tu mirada, a los bosques pedí, su frescura y fragancia, pa’ obsequiártelo a ti», canta el vocalista Banda La Hojita Seca, Christian Jesús Lázaro Cabrera, quien junto con el director de la agrupación, Rafael Mendoza Jarquín, grabaron el video promocional para YouTube, producido por Vadir Alcalá Robles.

Conformada por dieciocho integrantes, el más pequeño de trece años, La Hojita Seca es una banda con apenas cuatro años de trabajo pero con un impulso que los llevó a presentarse en varios escenarios durante Julio Mes de la Guelaguetza 2026, y con una agenda estatal y nacional que va aumentando día con día.

Rafael Mendoza, trompetista de veinticinco años y líder la Banda se ha formado con maestros como Fernando Inés Velasco, mientras que el vocalista ha tomado clases con el tenor Luis Adrián, y ambos tratan de prepararse continuamente pues en la actualidad ya existe mucha competencia en el ámbito de las bandas dedicadas al género regional mexicano.

Nathanael Lorenzo Hernández considera que independientemente del género que interpreten, es necesario que quienes se dediquen a la música lo hagan de manera responsable empezando por su profesionalización, «este es un requisito que como pedagogo musical creo que no puede omitirse por respeto propio de cada artista y por respeto al público».