Oaxaca recibe curso de ballet de alto nivel, dirigido por Elisa Carrillo

Reconocidos maestros de danza clásica de diversos países evaluarán y capacitarán a una selección de jóvenes talentos, de 12 a 22 años. Las actividades culminarán con una Gala de Clausura en el Teatro Macedonio Alcalá, el día 6, con la participación de la primera bailarina

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IZA COMUNICACIÓN).- Con el fin de descentralizar la oferta artística de excelencia y proyectar el talento dancístico de México hacia los escenarios del mundo, la Fundación Elisa Carrillo Cabrera A.C., en coordinación con la Escuela de Ballet Vaganova, de Oaxaca, realizan del 1 al 6 de agosto el curso internacional de alto rendimiento M_ART The Dance Master Class 2026en la capital oaxaqueña.

Los cursos M_ART ofrecen clases magistrales de danza de talla mundial que promueven lo mejor del ballet clásico, la técnica contemporánea y el arte, de la mano de renombrados expertos. Esta edición cuenta con la dirección artística de la primera bailarina mexiquense.

“Estos cursos de verano nacen para impulsar la danza, para compartir con las y los estudiantes de ballet de mi país algunos de mis conocimientos y los de destacados maestros y coreógrafos internacionales”, explicó Elisa Carrillo Cabrera, quien desde enero pasado dirige la John Cranko Schule, en Stuttgart, una de las escuelas de ballet más importantes del orbe.

También participan Marek Rozycki director artístico de la Escuela Estatal del Ballet de Berlín y Kathrin Baum-Höfer, profesora de esta institución académica; Lauren Henty, directora del Centro para la Danza del Ballet de Tulsa; Maria Cristina Ribecco, profesora y coreógrafa de danza moderna y contemporánea, y Maria Konrad, directora del Ballet 2 de Nashville.

Este cuerpo docente ha viajado directamente desde Europa y Estados Unidos a Oaxaca de Juárez para impartir seis días de entrenamiento intensivo, corrección técnica y montaje coreográfico en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), a más de medio centenar de estudiantes de danza clásica, de 12 a 22 años, seleccionados mediante una audición técnica en video.

El grupo de adolescentes y jóvenes, procedente de otros puntos del país, además de Oaxaca, recibirán clases de técnica de ballet clásico y contemporáneo, puntas, repertorio, pas de deux y acondicionamiento, a través de jornadas de entrenamiento, clases magistrales y talleres de danza.

El aprendizaje obtenido impulsará su desarrollo y les brindará mejores oportunidades profesionales. Por otra parte, el curso servirá como plataforma de detección de talento: algunos estudiantes podrán ser becados para formarse en alguna institución fuera del país.

Igual que en las ediciones anteriores de M_ART The Dance Master Class, la Fundación Elisa Carrillo Cabrera contribuirá apoyándoles con el pago de vuelos, viaje redondo, y estableciendo la conexión directa con las escuelas internacionales de danza que les otorguen la beca académica.

Gala de clausura

Para cerrar con broche de oro las actividades, el Teatro Macedonio Alcalá albergará la Gala de Clausura del Curso M_ART, donde las y los alumnos seleccionados demostrarán en el escenario el avance técnico alcanzado.

Este espectáculo tendrá lugar el jueves 6 de agosto, a las 18 horas y contará con la participación de la primera bailarina mexicana Elisa Carrillo, ganadora de los tres premios más importantes de la danza a nivel mundial: el Benois de la Danza, el Alma de la Danza de Rusia y el del Festival Dance Open de San Petersburgo.

El costo de los boletos es de $850 pesos (luneta, platea y palco) y $650 pesos (palco 2 y galería). Disponibles en las taquillas del Teatro Macedonio Alcalá y en la Escuela de Ballet Vaganova (Sabinos 118-A, colonia Reforma).