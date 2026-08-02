Sheinbaum y Jara dan banderazo a construcción del Hospital General Regional del IMSS en Ciudad Salud

El nuevo Hospital General Regional contará con 260 camas

SAN LORENZO CACAOTEPEC, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En un acto de justicia social, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Salomón Jara Cruz encabezaron este domingo el banderazo de inicio de obra y la colocación de la primera piedra para la construcción del Hospital General del IMSS, en Ciudad Salud- Ñuu Tata.

Claudia Sheinbaum aseguró desde San Lorenzo Cacaotepec «estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México, por eso, solo en nuestro sexenio construiremos 9 mil camas; pero, además, estamos trabajando para mejorar el primer nivel de salud».

«En esta Ciudad Salud se construye un hospital del ISSSTE, uno del IMSS y uno del IMSS-Bienestar para dar fortaleza al Hospital Doctor Aurelio Valdivieso y será un ejemplo, no solo para el país, si no para el mundo entero; se llama justicia social para Oaxaca, darle el derecho verdadero a la salud», declaró.

«Llegar a un hospital no debería ser una condena de largas esperas, servicios rebasados y limitaciones de un sistema que durante años fue abandonado, por eso, el arranque de Ciudad Salud representa el inicio de una nueva etapa para la salud pública en Oaxaса», afirmó el titular de la Gubernatura, Salomón Jara.

Explicó que, se trata de un complejo de 52 hectáreas, con una inversión histórica en tres nuevos hospitales: Ciudad Salud «Ñuu Tata», que en lengua Mixteca de Pinotepa Nacional significa «Pueblo de Remedios».

«Ciudad Salud hará realidad el tan anhelado derecho a la salud para quienes, durante años, enfrentaron la enfermedad sin acceso a una seguridad social», refirió.

El Hospital General Regional del IMSS contará con Especialidades clínicas, quirúrgicas, ginecológicas, urgencias y consulta interna, así como quimioterapia, laboratorio, cirugía, obstetricia y más. También tendrá 12 quirófanos, 60 consultorios y 41 especialidades y subespecialidades. Serán 2 mil 826 trabajadoras y trabajadores quienes atenderán esta unidad.

Además de beneficiar a los 4.3 millones de ciudadanos y ciudadanas oaxaqueñas, favorecerá a habitantes de Puebla, Veracruz y Chiapas. Actualmente, la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE registra un avance superior al 55 por ciento.

El Hospital del ISSSTE contará con 250 camas censables, cerca de 50 consultorios y 36 especialidades; el nuevo Hospital General Regional del IMSS, el cual hoy inicia los trabajos de construcción, tendrá 260 camas y 12 quirófanos y, próximamente, la construcción del nuevo Hospital General del IMSS-Bienestar contará con 160 camas censables.

Este proyecto es posible gracias a la donación de un predio de 52 hectáreas por parte del Gobierno de Oaxaca, donde también se construyen obras del IMSS Bienestar y del

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).