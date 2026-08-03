Abre ExpoMar 2026 para acercar la labor de las fuerzas navales a la población

Esta actividad se suma al Festival Vera Niñez 2026 que estará abierta hasta el próximo 30 de agosto de 10:00 a 18:00 horas de manera gratuita

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como un espacio de aprendizaje sobre la labor que realizan las fuerzas navales del país, la recreación y convivencia de las familias, la Secretaría de Marina (Semar) en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, realiza la ExpoMar 2026 en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá.

El Gobernador Salomón Jara Cruz, junto con la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Oaxaca Irma Bolaños Quijano y el subsecretario de la Semar José Barradas Cobos, inauguró esta muestra que se suma a las actividades del Festival Vera Niñez 2026 y estará abierta hasta el próximo 30 de agosto de 10:00 a 18:00 horas de manera gratuita.

El mandatario estatal destacó que la ExpoMar acerca a las familias al trabajo que día a día realiza la Semar a favor de México; a través de actividades informativas. “Reconozco su vocación de servicio y disciplina, que es un orgullo para todas y todos”, refirió.

Así también reconoció el trabajo del Sistema DIF Oaxaca por el esfuerzo, la dedicación y el amor con el que ha hecho posible este gran encuentro. “En la Primavera Oaxaqueña creemos que invertir en las infancias es construir un mejor futuro para nuestro estado. Sigamos jugando, aprendiendo, imaginando y soñando”, dijo, por lo que invitó a las familias a participar.

En tanto, el subsecretario de Marina José Barradas Cobos destacó que con esta exposición se busca tener acercamiento entre la población civil y la institución naval, permitiendo a las personas de todas las edades conocer de cerca las funciones, capacidades, historia y valores que distinguen al personal naval mexicano.

Explicó que a través de 32 módulos se pueden encontrar muestras sobre Binomios caninos, Infantería de Marina, Comunicaciones Navales, Demostraciones de contraincendios, Plan Marina, Áreas de búsqueda y rescate, Escuela Naval, programas de Derechos Humanos, Equidad de Género, Atención Médica e Infraestructura Portuaria, entre otras actividades que permiten conocer de cerca y con otros ojos a la Semar.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Karina Barón Ortiz destacó que, en un espíritu de cercanía con la ciudadanía, por primera vez se recibe la ExpoMar, una exposición itinerante que acerca a las familias al trabajo que diariamente realizan mujeres y hombres que protegen los mares, costas y Soberanía nacional

Es un homenaje para quienes cumplen la misión de salvaguardar la vida humana en el mar, proteger los recursos y contribuir a la construcción de la paz y seguridad del país.

En estas muestras se encontrarán actividades informativas, culturales e interactivas en las que niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán participar.