Santa Martha Latuvi alista la Feria de la Manzana

Como parte de Julio, mes de la Guelaguetza 2026, la comunidad ofrecerá recorridos por parcelas, carreras atléticas y otras actividades de 8:00 a 20:00 horas en la agencia municipal

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Santa Martha Latuvi invita a celebrar la décima edición de la Feria de la Manzana los días 18 y 19 de julio, en el marco de las fiestas de la Guelaguetza 2026.

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) informa que en un horario de 8:00 a 20:00 horas en la explanada de la agencia municipal, se honrará el trabajo de las familias locales y compartirá la riqueza de la tierra con actividades como carreras atléticas, recorridos por parcelas, concurso de pintura y de dibujo, entre otras.

La Feria de la Manzana también ofrece la oportunidad de admirar los paisajes montañosos de la Sierra de Juárez, en un ambiente lleno de música, danzas y convivencia comunitaria.

A través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, se implementarán rutas gratuitas hacia esta comunidad durante los dos días de feria, de 6:00 a 18:00 horas, que partirán desde el Parque Juárez «El Llano”, sobre la calle de José María Pino Suárez.

Para obtener mayor información sobre actividades se pueden consultar las páginas de Facebook https://www.facebook.com/LatuviOaxaca o https://www.facebook.com/ESNPueblosMancomunados.