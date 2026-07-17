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Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Santa Martha Latuvi alista la Feria de la Manzana

Como parte de Julio, mes de la Guelaguetza 2026, la comunidad ofrecerá recorridos por parcelas, carreras atléticas y otras actividades de 8:00 a 20:00 horas en la agencia municipal

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Santa Martha Latuvi invita a celebrar la décima edición de la Feria de la Manzana los días 18 y 19 de julio, en el marco de las fiestas de la Guelaguetza 2026.

La Secretaría de Turismo del Estado (Sectur Oaxaca) informa que en un horario de 8:00 a 20:00 horas en la explanada de la agencia municipal, se honrará el trabajo de las familias locales y compartirá la riqueza de la tierra con actividades como carreras atléticas, recorridos por parcelas, concurso de pintura y de dibujo, entre otras.

La Feria de la Manzana también ofrece la oportunidad de admirar los paisajes montañosos de la Sierra de Juárez, en un ambiente lleno de música, danzas y convivencia comunitaria.

A través del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, se implementarán rutas gratuitas hacia esta comunidad durante los dos días de feria, de 6:00 a 18:00 horas, que partirán desde el Parque Juárez «El Llano”, sobre la calle de José María Pino Suárez.

Para obtener mayor información sobre actividades se pueden consultar las páginas de Facebook https://www.facebook.com/LatuviOaxaca o https://www.facebook.com/ESNPueblosMancomunados.

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