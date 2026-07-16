Con BinniBus, acercarán a visitantes a las ferias de la Guelaguetza 2026

Cuatro servicios para las ferias de la Manzana, la Tlayuda, Fiesta del Mezcal y Expo Venta de Alebrijes saldrán del Parque Paseo Juárez El Llano; el trayecto a la Feria del Tejate y del Tamal irá del ITO a la Plaza de la Danza

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, implementará rutas gratuitas para que las y los visitantes locales, nacionales e internacionales puedan visitar las distintas ferias que se llevan a cabo en el marco de “Julio, Mes de la Guelaguetza 2026”.

Los días 18 y 19 de julio, el BinniBus conectará a Santa Martha Latuvi, municipio donde se llevará a cabo la 10ª Feria de la Manzana; las rutas estarán disponibles de 6:00 a 18:00 horas.

Del 19 al 25 de julio, se ofrecerán traslados a la Feria de la Tlayuda en San Antonio de la Cal, de 10:00 a 20:00 horas; únicamente el 19 de julio, el servicio iniciará a las 15:00 horas.

Asimismo, se brindará servicio hacia la Gran Fiesta del Mezcal de Santiago Matatlán, del 23 al 25 de julio, con un horario de 10:00 a 19:00 horas; mientras que el 26 de julio las salidas iniciarán a las 11:00 horas. Para la Expo Venta de Alebrijes Guelaguetza 2026, en San Martín Tilcajete, las rutas estarán disponibles del 29 al 31 de julio, de 10:00 a 18:00 horas.

Cabe resaltar que los servicios para estos cuatro eventos saldrán del Parque Paseo Juárez El Llano, ubicado sobre la calle José María Pino Suárez.

También, habrá salidas hacia la Feria del Tejate y del Tamal, que se realizará en la Plaza de la Danza los días 29 y 30 de julio. En ambas fechas, el BinniBus ofrecerá rutas de 10:00 a 20:00 horas, con salida desde el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), frente al supermercado Chedraui.