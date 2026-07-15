Celebran 40 años de historia de Cuero y Metal

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La legendaria banda oaxaqueña de heavy metal presenta libro y concierto conmemorativo

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Hablar del heavy metal mexicano sin mencionar a la banda oaxaqueña Cuero y Metal es prácticamente imposible. Fundada en 1984, su primera alineación estuvo integrada por Miguel Ángel Cortés Corpus en el bajo, Fernando José Liévano Woolrich y Pedro Marmolejo en las guitarras, Marco Tulio Licea en la voz y Fernando Fernández «Fena» en la batería.

Cuero y Metal es considerada la banda de heavy metal más emblemática en la historia de Oaxaca, gracias a temas que se convirtieron en auténticos himnos del género, como Escuadrón de la Muerte, Poder Mortal y Gritarás al Viento, canciones que marcaron a toda una generación durante la década de los ochenta.

Con motivo del 40 aniversario de la grabación de su mítico EP homónimo, registrado en 1986 e integrado por temas clásicos como La Venganza y Poder Mortal, fue presentado el libro «Cuero y Metal», escrito por el Dr. José Antonio Pérez Ramos, director general de la firma Manejo de Recursos y Controles Inteligentes (MRCI), ampliamente reconocido también por su respaldo al deporte en Oaxaca.

En esta faceta poco conocida como escritor, Pérez Ramos narra el surgimiento de Cuero y Metal, explora la poética y la filosofía del metal mexicano, y recupera las memorias de este movimiento musical, entre otros temas que reconstruyen una parte fundamental de la historia del rock pesado en México.

El autor revive además su acercamiento al metal oaxaqueño cuando, siendo estudiante de la Licenciatura en Contaduría y Administración de la UABJO, conoció a Miguel Ángel Cortés Corpus, fundador de Cuero y Metal. Desde entonces ha seguido de cerca la evolución del género, tanto en Oaxaca como en el resto del país.

Como parte de esa historia, el Dr. Pérez Ramos formó parte del equipo organizador del concierto en el que la legendaria banda Transmetal se presentó por primera vez en Oaxaca, en un escenario ubicado sobre la calle Quetzalcóatl, en el Centro Histórico. Aquella presentación permanece en la memoria de los aficionados, ya que en ese mismo evento también participó Cuero y Metal.

Aunque las presentaciones en vivo de la banda fueron relativamente pocas y contó con distintas alineaciones a lo largo de los años, sus canciones nunca fueron olvidadas. Su legado convirtió en auténticas leyendas a sus fundadores y a quienes, desde diferentes trincheras, han contribuido a preservar su historia, entre ellos Alejandro Blanco (†), Jesús Gopar Arrazola «El Hebreo», Fernando Liévano, Jorge Sánchez, Miguel Ángel Cortés Corpus, Luis Trujillo, entre otros.

En su libro, Pérez Ramos afirma sobre la agrupación: «Cuero y Metal no fue solo una banda ni un mero conjunto de canciones que se escuchaban y se olvidaban. Fue, en su esencia más pura y profunda, una declaración contundente: un manifiesto ruidoso que se alzaba contra la opresión social, la apatía colectiva y la inercia cultural».

Como parte de la conmemoración de este 40 aniversario, el próximo sábado 18 de julio se llevará a cabo el concierto «Rompiendo el Silencio», en Terraza del Cielo, ubicada en Aldama 105, Centro, Oaxaca.

El espectáculo reunirá a una destacada alineación de músicos oaxaqueños de amplia trayectoria, encabezada por el fundador de Cuero y Metal, Miguel Ángel Cortés Corpus. El repertorio incluirá los temas más emblemáticos de la agrupación y contará con la participación de Erika Ruiz en la voz; Josh Gabriel Fernández en los teclados; Fernando Fernández González, «Fena», y Andrés López, «Lora», en la batería; además de Felipe Pérez Ramos y Ebed Perea en las guitarras