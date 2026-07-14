Presentan botella de mezcal conmemorativa de la Guelaguetza 2026

La Secretaría de Turismo y una empresa mezcalera distribuirán mil 200 botellas que celebra a la Guelaguetza y a esta bebida como símbolos de la identidad de Oaxaca

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxacacom/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) presentó junto con una empresa mezcalera, una botella conmemorativa de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”.

Con esta colaboración, la imagen oficial de la máxima fiesta, estará plasmada en mil 200 envases, con el objetivo de fortalecer la identidad de la festividad con la bebida más emblemática del estado.

La subsecretaria de Operación Turística, Mariel López Villatoro, resaltó que esta edición especial busca posicionar a la Guelaguetza, así como al mezcal, como dos símbolos de identidad de Oaxaca, fortaleciendo la promoción turística y generando una pieza de colección que proyecta la riqueza del estado.

El jefe de Mercadotecnia de la marca de mezcal “Mal de Amor”, Vladimir Hurtado Hernández resaltó que el destilado es de maguey espadín y es envasado y elaborado en Santiago Matatlán. La producción mantiene procesos artesanales certificados, preservando técnicas tradicionales que distinguen al mezcal oaxaqueño.

Las botellas de mezcal se distribuirán en puntos estratégicos como en la Feria del Mezcal en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), en la destilería de la marca, mezcalerías de la ciudad de Oaxaca y en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.