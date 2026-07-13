Más de 100 actividades artísticas y culturales ofrecerá la Feria del Mezcal 2026

Por instrucción del gobernador Salomón Jara, el ingreso del boletaje de este evento y la Guelaguetza 2026 serán destinados a la construcción de Hogares Primavera

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños, el gobernador Salomón Jara Cruz invitó a disfrutar de diversas actividades artísticas y culturales, entre ellas la Feria del Mezcal que se realizará del 17 al 28 de julio, cuyo ingreso del boletaje con el de la Guelaguetza 2026 se destinará a la construcción de Hogares Primavera.

“Este mes Oaxaca será anfitrión nacional e internacional, estoy seguro de que todo lo que tenemos preparado estará a la altura de la máxima fiesta de las y los oaxaqueños”, refirió durante conferencia de prensa.

Las y los visitantes locales, nacionales y extranjeros podrán acudir al evento inaugural el viernes 17 de julio en el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) a las 13:00 horas, mientras que los demás días el horario será de 11:00 a 22:00 horas. En este espacio se ofrecerán más de 100 actividades artísticas y culturales y más de 20 bandas y agrupaciones musicales locales.

El costo de acceso será de 80 pesos, con más de 400 stands participantes como mezcaleros, artesanos productores de café y cerveza, agroindustriales, barra colectiva y expositores gastronómicos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) Raúl Ruiz Robles explicó que uno de los principales criterios con los que cumplieron los participantes en esta edición, fue que contaran con el certificado Hecho en Oaxaca, el cual reconoce a empresas y personas productoras que cumplen con estándares de calidad, identidad y origen.

“Es importante que las familias sepan que el mezcal es certificado, por indicación del Gobernador hemos redoblado el cuidado, no queremos tener ningún inconveniente”, expuso el funcionario.