IEEPCO aprueba acciones para destrucción de material electoral

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) celebró este martes una Sesión Extraordinaria Urgente, en la que aprobó un acuerdo relacionado con la conclusión del Proceso de Revocación de Mandato 2025-2026, y la designación de las personas titulares de distintas direcciones ejecutivas y unidades técnicas del Instituto.

Como primer punto del orden del día, el Consejo General autorizó el inicio de los procedimientos y las etapas correspondientes para la destrucción de la documentación electoral; la desincorporación o, en su caso, la conservación de los materiales utilizados, así como la desactivación del líquido indeleble, con motivo de la conclusión del Proceso de Revocación de Mandato 2025-2026. Asimismo, se aprobó el anexo correspondiente.

Posteriormente, el máximo órgano de dirección del IEEPCO aprobó la designación de Danelly Reyes Alavez como titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación, por un periodo de tres años, comprendido del 14 de julio de 2026 al 13 de julio de 2029.

En el mismo sentido, el Consejo General aprobó las designaciones de Irving Arturo Robles Godina, como titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral; Ariadnna Cruz Ortiz, como titular de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas; Luvia Janiret Morales Cervantes, como titular de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral; Jaquelina Mariana Escamilla Villanueva, como titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social; y Erick López González, como titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, todo ellos por un periodo de tres años, comprendido del 16 de julio de 2026 al 15 de julio de 2029.

En dicha sesión también se tomó protesta al representante del Partido PAZ, Vladimir Santos Pineda; y del Partido Somos México, Romel Giovanny Matus Matus.

La sesión contó con la participación de la consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González; las consejeras electorales: Jessica Jazibe Hernández García, Zaira Alhelí Hipólito López, Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; así como de los consejeros electorales Alejandro Carrasco Sampedro y Manuel Cortés Muriedas.

También estuvieron presentes el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar, y las representaciones de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General.

Con estos acuerdos, el IEEPCO fortalece la integración y el funcionamiento de sus áreas ejecutivas y técnicas, además de dar continuidad a los procedimientos institucionales derivados de la conclusión del Proceso de Revocación de Mandato 2025-2026.