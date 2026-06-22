Goliza millonaria de CNTE a SEP, sociedad, Palacio, negocios…

Sin la molestia de ningún toleteado, detenido, averiguación previa o molestia más allá de cerrarles el paso hacia el Estadio Azteca, la dirigencia y las facciones activas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación llegaron a la CDMX, hicieron su desorden, ganaron visibilidad mediática y engrosaron sus fondos con una buena cantidad de millones de pesos entregados por la SEP.

Sin sufrir ningún efecto negativo por el paro ilegal de labores de maestros, el cierre de miles de escuelas, la violación del contrato colectivo de trabajo y de tirar a la basura las reglas que las autoridades del trabajo que son muy estrictas contra obreros que violan las regulaciones contractuales, la CNTE concluyó con una goliza al México institucional de los que la padecieron en las calles y en sus negocios del centro histórico con afectaciones multimillonarias que desde luego los gobiernos federal y de la Ciudad de México ni siquiera se van a preocupar por justificar o disculpar.

Las razones de la victoria de la CNTE contra la sociedad, la educación pública y la economía cotidiana cuyo cálculo gubernamental por la visita –evidentemente falsa– de supuestamente cinco millones de visitantes tendrán que ser endosadas al fondo perdido de la estabilidad de la República porque demostró –si hubiera alguna duda– la complicidad de Morena, sus gobiernos locales en las secciones disidentes y sobre todo la validez de esa fotografía que está circulando en redes donde Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo como líderes opositores participaron en marchas de la Coordinadora.

Los que dudaban de que los militantes de la CNTE –y quién sabe si algunos de ellos fuera profesor convenido por la SEP a través de un contrato muy estricto de cumplimiento de horas de clase– formaban parte de la alianza política con Morena, no sólo deberían estar convencidos con la fotografía de relaciones orgánicas coordinadora-lopezobradorismo, sino que podrían localizar el libro La cultura política de la CNTE. Democracia y educación para la Transformación Social, de edición de los disidentes y organismos gubernamentales en 2022 –pleno auge del lopezobradorismo en la presidencia–, coordinado por John Ackerman –activo de AMLO– y Miguel Ángel Ramírez Zaragoza.

El libro de más de 442 páginas fundamenta políticamente que la CNTE forma parte del proyecto ideológico-educativo-cultural-indigenista del lopezobradorismo y no está formado –como pudiera suponer el pueblo desinformado, pueblo malo, ciertamente– por activistas alocados, sino que constituye un aparato político e ideológico que tiene el control de la educación pública en la formación de la conciencia de los niños.

Al explicar “Las 10 tesis sobre la cultura política de la central y el magisterio democrático”, el libro de Ackerman define los objetivos de la coordinadora no nada más en materia de redefinir la reforma educativa del 2014 para regresarla al fundamento indigenista, sino que revela las tareas de la agrupación que controla a maestros disidentes del SNTE en materia de organización para la lucha, la cultura política, la conflictividad “y el agonismo” o espíritu de lucha, además de explicar que los profesores tienen la tarea de introducir la cultura de la protesta en educación a los niños.

En el tema del enfoque de la educación –y de ahí el apoyo de López Obrador en el pasado no muy remoto–, la CNTE no sólo criticó el contenido de la educación de la reforma prianista de 2014, sino que ofreció opciones para destruirla porque representaba el enfoque ideológico “del neoliberalismo”. Y en esa parte también desarrollan la tesis de que la función o tarea de los profesores no es sólo llegar al aula y enseñar lo que dicen los libros, sino desarrollar una trayectoria de lucha, normalísimo y militancia político-sindical. Por ello tienen la tesis de luchar contra la reforma educativa prianista a través del “linchamiento mediático, contra-narrativas y reivindicación de la labor docente”, aunque tengan más horas de lucha callejera que en las aulas.

El bloque intelectual lopezobradorista tiene en redes una muy amplia base de documentos que revelan la lucha política detrás de los plantones en Oaxaca en la Ciudad de México. De acuerdo a algunos de sus ideólogos –que por cierto escriben en páginas editoriales–, la CNTE nació no sólo para defender salarios y prestaciones sino para una lucha política contra el sistema, el régimen y el Estado anterior a las 4T en cuando menos tres ejes de disputa activa interrelacionada: la democratización del sindicato de maestros –el SNTE que por cierto fue base obrera del PRI, luego del PAN y ahora ya afiliada a Morena–, democratizar la educación y –como si fuera partido político– democratizar al país.

Por eso, la CNTE por enésima ocasión llegó, se plantó, protestó, obtuvo millones de beneficios no documentados fiscalmente y se regresó a preparar la lucha para mayo de 2027, que será víspera de las elecciones de junio de ese mismo año.

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Política para dummies: la política está tan a la vista que no todos la pueden ver.

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