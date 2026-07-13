Reiteran gobiernos estatal y federal compromiso para fortalecer la reforestación en Oaxaca

El Gobernador Salomón Jara y la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, reconocieron la labor de restauración ecológica que ha realizado durante los últimos 25 años la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas

TEPELMEME VILLA DE MORELOS, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco de la Jornada de Reforestación Nacional 2026, el fin de semana, el gobernador Salomón Jara Cruz y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, reiteraron el compromiso de los gobiernos federal y estatal por fortalecer las acciones para el cuidado de los bosques, fuentes de vida, identidad y prosperidad de las comunidades.

En un encuentro celebrado en este municipio de la zona chocho – mixteca, en el marco de la celebración del Día del Árbol, el Mandatario estatal destacó que el cuidado de los recursos forestales en la entidad se resume en el compromiso colectivo de las comunidades que tienen a través del tequio, práctica ancestral de trabajo para el bien común distintivo de las y los oaxaqueños.

Expuso que Oaxaca se ha caracterizado por ser uno de los estados productores de plantas para la reforestación. En su administración en 2023, se produjeron 8 millones 500 mil árboles; en el 2024, 10 millones 600 mil; en el 2025, 10 millones 800 mil y en este año la meta es de llegar a 17 millones para continuar apoyando a las comunidades en el cuidado de sus recursos naturales.

“Hoy sembrar un árbol es hacer tequio por Oaxaca y México y al sembrarlo, es un compromiso que se tiene para quienes han de heredar esta tierra”, refirió.

Como parte del 25 aniversario de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el titular del Poder Ejecutivo estatal reconoció el trabajo de este organismo para preservar y restaurar los ecosistemas; así como de la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas que agrupa a pueblos originarios de la entidad por su labor para el cuidado del entorno natural con la siembra y preservación de bosques.

En su oportunidad, la titular de la Semarnat Alicia Bárcena Ibarra dijo que el trabajo que realizan las personas que reforestan de manera organizada esta zona, a través de la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas, son ejemplo a nivel nacional para el cuidado de estas tierras oaxaqueñas.

Dijo que esta jornada forma parte de una estrategia nacional de restauración forestal del Gobierno de México que comprende 2 mil 328 proyectos en 151 mil 640.61 hectáreas. En Oaxaca se desarrollan 83 proyectos en 6 mil 825 hectáreas con una inversión de 250.5 millones de pesos, de los cuales 78 proyectos (6 mil 666 hectáreas y 250 millones de pesos) corresponden a la zona chocho – mixteca.

El director de la Conafor Sergio Humberto Graf Montero destacó que el Gobierno de Oaxaca es uno de los más comprometidos para el combate de incendios forestales y la preservación de estos recursos. En este año, dijo, se realizarán tareas de reforestación forestal en 24 mil hectáreas de regiones prioritarias del país, de las cuales mil 500 serán en la zona chocho – mixteca.

Se reconoció la tarea de restauración ecológica que han realizado durante los últimos 25 años la Alianza de Comunidades Chocho-Mixtecas con más de 25 mil hectáreas. En coordinación con la Conafor se apoyará con 7 mil más.

Se entregaron reconocimientos por la labor que se realiza y se plantaron 3 mil ejemplares de cuatro especies: pino, enebro, maguey y ramón, en una superficie de 4 hectáreas.