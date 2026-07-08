Inaugura Sectur «Punto Oaxaca», expo venta de artesanías durante Guelaguetza

Personas artesanas del estado exhibirán y ofrecerán sus piezas durante esta celebración

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) inauguró Punto Oaxaca, un espacio para la expo venta de artesanías oaxaqueñas, la cual permanecerá abierta durante el mes de julio como parte de las actividades de la Guelaguetza 2026.

La titular de la dependencia Saymi Pineda Velasco destacó que la máxima fiesta de las y los oaxaqueños representa una oportunidad para fortalecer la preservación y promoción de la riqueza artesanal de la entidad, mediante espacios que contribuyan a la economía de las personas artesanas.

Durante este periodo participarán distintas comunidades del estado. La primera en presentar sus creaciones será San Antonino Castillo Velasco, del 8 al 12 de julio, en la explanada de Sectur Oaxaca, ubicada en avenida Juárez número 703, frente al Paseo Juárez «El Llano”, de 9:00 a 18:00 horas.

Posteriormente, en este mismo sitio lo harán Santa María Huazolotitlán, del 13 al 19 de julio; San Felipe Usila y San Pedro Ixcatlán, del 20 al 26 de julio; y Huautla de Jiménez, del 27 de julio al 2 de agosto.