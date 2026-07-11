Tradición y color en las calles de Oaxaca con segundo Convite de la Guelaguetza 2026



La celebración reunió a barrios de Oaxaca de Juárez y municipios de Valles Centrales, quienes compartieron música, danza y orgullo por sus raíces

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Delegaciones de Valles Centrales, encabezadas por la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano, llenaron de alegría el Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca este viernes durante el segundo Convite de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”; informó la Secretaría de Turismo.

A pocos días de celebrarse el primer Lunes del Cerro en la Rotonda de la Azucena, miles de asistentes disfrutaron de este desfile de color, que inició en la Cruz de Piedra del Barrio de Xochimilco y culminó en la Alameda de León.

Participaron canasteras de Trinidad de las Huertas, zona histórica cuyos hortelanos dieron origen a la tradición de la Noche de Rábanos; y las del Ex Marquesado, uno de los barrios más antiguos de la ciudad capital.

La “cuna de la tlayuda”, San Antonio de la Cal, también alegró la festividad con una delegación integrada por mujeres y hombres orgullosos de sus raíces, quienes hicieron historia al presentarse por primera vez en el Auditorio Guelaguetza durante la Octava del Lunes del Cerro en 2025.

Santo Tomás Mazaltepec se mostró con la misma algarabía con la que celebra su fiesta patronal en honor a Santo Tomás Apóstol; le siguió en el contingente Santa Cruz Xoxocotlán, reconocido por su profundo arraigo a las celebraciones del Día de Muertos, que hizo bailar a las y los asistentes con las melodías de su fandango.

Las notas del Jarabe del Valle y del Son del Panadero resonaron con San Antonino Castillo Velasco, anunciando que Oaxaca está de fiesta.