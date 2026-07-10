Por cerrar convocatoria para crear materiales didácticos en lenguas originarias

El INBAL, a través del IAGO, y Amigos del IAGO y del CFMAB A.C., emiten por tercera ocasión la convocatoria para ser parte de la Residencia de producción de dicho material didáctico

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Para fomentar el desarrollo y preservación de las lenguas originarias a través de la creación de material didáctico y de divulgación, así como facilitar el encuentro y colaboración entre promotores de lenguas y artistas gráficos, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y Amigos del IAGO y del CFMAB A.C., lanzan por tercera ocasión la convocatoria para ser parte de la “Residencia de producción de material didáctico en lenguas originarias”. La convocatoria cierra el 19 de julio de 2026.

Hazam Jara, director del IAGO, indicó que esta convocatoria ha dado buenos resultados en sus ediciones pasadas, “en el IAGO se realizan distintos proyectos enfocados a la revitalización de las lenguas originarias y vemos que hay una necesidad de producir materiales, con esta convocatoria hemos logrado generar un encuentro entre promotores, maestros y hablantes en general de alguna lengua originaria del estado de Oaxaca con ilustradores y crean de forma colaborativa materiales didácticos”.

La convocatoria va dirigida a promotores, maestros, docentes y hablantes en general de alguna lengua originaria del estado de Oaxaca y también a ilustradores, artistas y dibujantes interesados en participar como generadores de materiales de este tipo de proyectos que buscan fortalecer los idiomas.

La residencia contempla un encuentro entre promotores lingüísticos e ilustradores seleccionados para colaborar en la creación de material, el diseño editorial de los materiales generados durante el encuentro. Es importante mencionar que los promotores seleccionados recibirán los archivos digitales para su distribución gratuita.

Se seleccionarán ocho propuestas y ocho ilustradores que se trabajarán 1 a 1 para crear un proyecto por pareja. Hay dos categorías de participación: como promotor/a y como ilustrador/a. Pueden participar hablantes de cualquiera de las lenguas originarias del estado de Oaxaca, sin ninguna restricción de edad o nivel académico. En el caso de los ilustradores, podrán participar artistas con nacionalidad mexicana, que puedan viajar a la ciudad de Oaxaca durante las fechas que se desarrolle el encuentro (10 al 14 de agosto).

El IAGO cubrirá todos los gastos de transporte, comida y hospedaje durante el encuentro entre ilustradores y promotores. Asimismo, se encargará del diseño editorial de los materiales a realizar.

Puedes consultar la convocatoria completa en las redes sociales del IAGO o si tienes alguna duda o comentario puedes escribir al siguiente correo: residencias@iago.com.mx