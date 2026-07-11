El IEEPCO presentó libro sobre avances de la participación política de mujeres indígenas

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a través de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, llevó a cabo la presentación de la obra editorial “Construir en la diversidad. Avances de la participación política de las mujeres en los Sistemas Normativos Indígenas”.

La publicación constituye un ejercicio de análisis institucional orientado a visibilizar la participación política de las mujeres indígenas en los municipios que eligen a sus autoridades mediante sus propios Sistemas Normativos Indígenas.

Durante la presentación participaron como comentaristas la magistrada presidenta de la Sala Regional Xalapa, Roselia Bustillo Marín; la presidenta municipal de San Juan Cotzocón, Marlene Prieto Vásquez; la presidenta municipal de San Juan Bautista Guelache, Susana Carrasco Martínez, y la consejera electoral y presidenta de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas, Zaira Alhelí Hipólito López.

El mensaje de bienvenida estuvo a cargo de la consejera electoral, Jessica Jazibe Hernández García, mientras que la moderación fue realizada por el consejero electoral, Manuel Cortés Muriedas, ambas consejerías integrantes de la Comisión Permanente de Sistemas Normativos Indígenas.

Las participantes destacaron la relevancia de contar con una obra editorial que analiza diversos aspectos de los procesos electivos comunitarios celebrados durante el Proceso Electoral Ordinario 2025, entre ellos, la diversidad y complejidad en la duración e integración de los cargos municipales; los medios de impugnación relacionados con el cumplimiento del principio de paridad de género; diversos casos paradigmáticos, y los datos registrados sobre violencia política contra las mujeres en razón de género en municipios regidos por Sistemas Normativos Indígenas.

En el mensaje de cierre, la consejera electoral y coordinadora de esta publicación, Zaira Alhelí Hipólito López, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de coordinación conjunta a la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas, Ariadnna Cruz Ortiz, y al personal de esta área que participó en la elaboración de esta herramienta de consulta.

A esta presentación también asistieron por parte del IEEPCO, la consejera electoral, Ana María Márquez Andrés, y el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, Freddie Aguilar Aguilar; por parte del INE en Oaxaca acudieron la vocal secretaria, Chrysthian Verónica González Labastida, el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Jorge Alonso Alejos Victoria; la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Fátima Susana Toledo Gonzaga; y el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades de San Bartolomé Quialana, Santa Maria el Tule, San Baltazar Chichicápam, San Lucas Quiavini, San Pablo Etla, Santa María Atzompa y San Juan Teitipac, así como representantes de instituciones educativas, asociaciones civiles y partidos políticos.