IEEPCO se suma al Concurso Nacional de Oratoria 2026 “Belisario Domínguez»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- En Sesión Extraordinaria, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) aprobó la realización de la Etapa Estatal en Oaxaca del Concurso Nacional de Oratoria 2026 “Dr. Belisario Domínguez Palencia. Libres por la palabra libre”, así como la emisión de la convocatoria correspondiente.

Esta actividad tiene como propósito fomentar la oratoria como una herramienta para el fortalecimiento del debate público, la deliberación democrática y la participación ciudadana de las juventudes, en apego a los principios de inclusión, igualdad y no discriminación.

Asimismo, el concurso busca honrar la memoria del Dr. Belisario Domínguez Palencia, reconocido defensor de la libertad de expresión, mediante un espacio que promueva el uso de la palabra libre, crítica y responsable como medio para la construcción de una ciudadanía informada y participativa.

La convocatoria está dirigida a personas jóvenes de nacionalidad mexicana que tengan 18 años cumplidos al 9 de septiembre de 2026 y que no excedan los 29 años cumplidos al 7 de octubre de 2026. Además, deberán contar con credencial para votar vigente con domicilio en el estado de Oaxaca.

En caso de encontrarse en trámite de obtención, reposición o actualización de la credencial para votar, adjuntar al momento de su registro una identificación oficial vigente con fotografía, pudiendo consistir en pasaporte, licencia de conducir o credencial estudiantil. Las personas participantes que se encuentren en este supuesto deberán exhibir su credencial para votar vigente a más tardar el día de la celebración de la Etapa Estatal del Concurso.

El periodo de inscripción estará abierto hasta las 22:00 horas del 31 de agosto de 2026, a través del formulario disponible en: https://forms.gle/156NxVUWQPBEURuq8

Las personas que soliciten su registro y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria recibirán la confirmación de su inscripción. En caso de que alguna persona deba trasladarse para participar en la etapa estatal, los gastos derivados de su participación correrán por cuenta propia.

La Etapa Estatal del Concurso se llevará a cabo el 9 de septiembre de 2026, en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ubicadas en calle Gardenias número 210, colonia Reforma, Oaxaca de Juárez.

La persona participante que obtenga el primer lugar en la entidad representará a Oaxaca en la Etapa Nacional del Concurso, que se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de octubre de 2026, en Comitán de Domínguez, Chiapas, por lo que no podrá participar mediante inscripción directa, a título personal ni como suplencia.