Convites de Julio, mes de la Guelaguetza, muestran espíritu festivo y de hermandad

Las Calendas de las Culturas, que se realizarán los sábados 18 y 25 de julio respectivamente

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con el espíritu de hermandad que caracteriza a los pueblos de Oaxaca, la Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca) informó que la ciudadanía local y visitantes nacionales e internacionales se unieron al último convite de “Julio, mes de la Guelaguetza 2026”, el cual anunció que la entidad ya se encuentra de fiesta.

En la ciudad capital, las Chinas Oaxaqueñas, anfitrionas del homenaje cultural más grande de Latinoamérica, encabezaron el recorrido al compás del Jarabe del Valle, compartiendo el legado de Casilda Flores. Los danzantes de Cuilápam de Guerrero con sus imponentes penachos, mostraron la emblemática Danza de la Pluma.

El canto de “¡Ya llegaron los de Ejutla!” vibró durante el trayecto que inició en la Cruz de Piedra, en el que la Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo contagió de alegría con sus bailes tradicionales.

Con algarabía, Santa Lucía del Camino dio vida al encuentro donde participó la representante de la Diosa Centéotl 2026, Enid Azucena Torres Agustiniano; y desde la costa oaxaqueña, las canasteras de San Pedro Pochutla pusieron a bailar al público al ritmo de las chilenas.

San Sebastián Tutla compartió el orgullo por sus raíces en este último convite, para dar paso a las Calendas de las Culturas, que se realizarán los sábados 18 y 25 de julio; y al Lunes del Cerro y su Octava, los días 20 y 27 de julio respectivamente.