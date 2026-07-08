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Reitera Salomón Jara diálogo para ordenar el transporte público de la capital

Se han realizado operativos de reordenamiento, contención y mitigación, en que se han desviado 3 mil 500 unidades, cuya mayoría de los sitios han colaborado favorablemente, aseguró el gobernador

TLALIXTAC DE CABRERA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte del Reordenamiento del Transporte Público en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que el objetivo de esta acción no es afectar a nadie, sino poner orden, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad y mejores condiciones a la población.

    “Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la construcción de acuerdos siempre bajo el marco del respeto institucional”, manifestó el mandatario estatal durante el encuentro semanal con los medios de comunicación.

    En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Yesenia Nolasco Ramírez, explicó que esta medida es para peatones, ciclistas, automovilistas y operadores de transporte público, y responde a la atención de los siniestros viales que se registran en diversos cruceros.

    En esta primera etapa de atención, se han realizado operativos de reordenamiento, contención y mitigación, en que se han desviado 3 mil 500 unidades; además de filtros en diversos puntos, con colaboración de taxis foráneos. En estas acciones participan supervisores de Semovi, elementos de la Policía Vial Estatal y corporaciones municipales. Entre las mejoras que se han logrado es un tránsito fluido en Periférico, traslados más eficientes en transporte colectivo, seguridad vial para peatones y ciclistas, reducción de faltas viales como son vueltas prohibidas, invasión de carriles y de desatención a la señalización.

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