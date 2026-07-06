«El mundo mágico de los Binnigulaza» revive el esplendor de la cultura zapoteca

Esta puesta en escena única, fusiona danza contemporánea, teatro, jazz, sonidos prehispánicos, máscaras y misticismo ancestral; se estrena el jueves 9 de julio

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Con una deslumbrante propuesta escénica que promete transportar al público a las raíces místicas de Oaxaca, hoy se presentó la temporada del espectáculo multidisciplinario, “El Mundo Mágico de los Binnigulaza” bajo la dirección del oaxaqueño Sergio Santamaría.

La puesta en escena recrea la leyenda de Los Binnigulaza -antepasados del pueblo zapoteca- investigada por los escritores Gabriel López Chiñas, Andrés Henestrosa y Wilfrido C. Cruz, la cual fue transformándose en una experiencia multisensorial en una cuidadosa puesta en escena por el Grupo Teatro Vivo de Oaxaca.

El director escénico, Sergio Santamaría, en conferencia de medios detalló que esta obra teatral ha logrado amalgamar el jazz y los sonidos de instrumentos prehispánico con la danza contemporánea, el uso máscaras de animales míticos basados en bocetos del artista Alejandro Santiago y la participación del coro infantil de la comunidad de la Escuela Primaria “Guadalupe Hinojosa de Murat” de la colonia Odisea, de Santa María Atzompa.

El montaje busca conectar a las nuevas generaciones con la riqueza espiritual y cosmogónica de la región: “Este proyecto nace del deseo de honrar a nuestros ancestros y de contar sus historias no como algo del pasado, sino como una magia viva que aún corre por nuestras venas”, señalo Sergio Santamaría.

Agradeció la generosidad de Don Salvador Flores por creer en en este proyecto al igual que al Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y Arte, (Seculta) la Coordinación de Comunicación Social y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) por apoyar al talento artístico de Oaxaca para dar a conocer una versión vital de identidad de quienes habitan este estado.

Por su parte, Don Salvador Flores, presidente de la Fundación Chocolate Mayordomo, quien ha apoyado incondicionalmente el proyecto “El Mundo Mágico de los Binnigulaza”, resaltó que el teatro hecho en Oaxaca también reafirma su calidad artística al igual que la música y las artes plásticas.

“Estamos apoyando a las artes escénicas, en especial a la obra del maestro Santamaria y todo el elenco porque creemos que la niñez y a juventud oaxaqueña debe conocer, vivir y disfrutar del enorme legado cultural y de identidad que nos han heredado nuestros ancestros”, dijo emocionado, quien desde hace casi 60 años, ha construido un legado gastronómico y cultural para México y Oaxaca a través de la elaboración del chocolate ciento por ciento oaxaqueño.

Para el arquitecto Esteban Sanjuan, director del Teatro Macedonio Alcalá, esta puesta en escena que recobra raíces de la diversidad cultural de Oaxaca, tiene una máxima importancia porque retoma las expresiones teatrales que han dado vida a este recinto cultural, el cuál desde su creación en 1909, ha albergado centenares de presentaciones de las diversas disciplinas artísticos tanto de carácter nacional como internacional.

El trabajo creativo está en manos de diversos artistas, tales como la bailarina y coreógrafa oaxaqueña Laura Vera; los músicos, Oscar Xavier Martínez OXAMA, Miguel Frausto, José Alfredo Jiménez FEYO y Eduardo Farrés; la iluminación por parte de Marco Antonio Sánchez Reyes FINITO, maquillaje por Dagoberto Luaces Rivero, de la Compañía Teatro D´Bolsillo, y el gran equipo técnico del Teatro Macedonio Alcalá.

Asimismo, participan los bailarines Sergio Rojas, Sam Castillo, Fernando Morales, Owandi Michel, Cora Fave, Esaú Sierra, Nathali Vázquez, además de la actriz Rebeca Arreola en la asistencia de dirección.

Resalta además la participación de ocho niñas y niños de la comunidad de Santa María Atzompa, que tendrán participación preponderante en los coros.

El estreno será el 9 de julio, siguiendo la temporada con las funciones del viernes 17 y jueves 30 julio a las 19:00 horas con la venta de boletos en taquilla del teatro, a partir, de este 6 de julio.