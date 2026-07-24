Presenta IEEPCO «Manual en lenguaje accesible para el registro y postulación de candidaturas independientes»

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía IEEPCO).- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) presentó el «Manual en lenguaje accesible para el registro y postulación de candidaturas independientes», una herramienta elaborada para brindar a la ciudadanía información clara, sencilla y comprensible.

Durante el mensaje de bienvenida, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó que el derecho de la ciudadanía a registrarse y postularse mediante candidaturas independientes se encuentra garantizado por la Constitución y fue fortalecido a partir de la Reforma Político-Electoral de 2014.

Señaló que esta figura constituye un mecanismo que permite a las personas ejercer su derecho a ser votadas para cargos de representación popular sin necesidad de postularse a través de un partido político, ampliando las opciones de participación política y fortaleciendo una democracia plural que reconoce la diversidad de ideas, proyectos y formas de representación.

En el panel de presentación participaron la consejera electoral del IEEPCO, Ana María Márquez Andrés; la integrante del Ateneo Nacional de la Juventud A.C., Sofía Michelle Solana Hernández; y el vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, Jorge A. Alejos Victoria. La moderación estuvo a cargo de Alejandra Silva Soriano, encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Partidos Politicos y Prerrogativas y Candidatos Independientes.

Durante sus intervenciones, las personas panelistas coincidieron en que el manual constituye una herramienta de inclusión y pedagogía democrática que facilita el acceso a información especializada mediante un lenguaje ciudadano, contribuyendo a que más personas conozcan las reglas para ejercer su derecho a ser votadas.

Asimismo, señalaron que la publicación representa un esfuerzo institucional para eliminar barreras de acceso a la información pública, fortalecer la cultura democrática y promover una participación política más informada, especialmente entre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Como parte de las acciones para garantizar la accesibilidad y el alcance de este ejercicio de difusión, la presentación fue transmitida de manera simultánea a través de las redes sociales institucionales con interpretación en mixe de San Miguel Quetzaltepec, a cargo de Yusmany Bethsaly Sánchez Zamora; en zapoteco de San Pedro Quiatoni, por Rogelio Martínez García; y en mixteco de Santiago Tlazoyaltepec, por Hermelinda Nava Morales. Además, la actividad contó con interpretación en Lengua de Señas Mexicana, realizada por Yoliztlaman Carcoba Ruiz y Lidia María Aguilar Miguel.

Al concluir la presentación, el Instituto entregó reconocimientos a las personas ponentes por sus valiosas aportaciones durante este diálogo. De igual manera, otorgó un reconocimiento especial a la maestra Alejandra Silva Soriano, en agradecimiento por su destacada trayectoria y por las contribuciones realizadas al fortalecimiento institucional del IEEPCO.