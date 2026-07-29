Celebra Huayápam su Feria del Tejate y del Tamal en la Plaza de la Danza

En el marco de la Guelaguetza 2026, la Sectur Oaxaca inauguró la edición 19 de la feria gastronómica

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Como parte de las actividades gastronómicas y culturales de Julio, mes de la Guelaguetza 2026, este miércoles 29 inició la XIX Feria del Tejate y del Tamal en la Plaza de la Danza, en la ciudad de Oaxaca.

La Secretaría de Turismo (Sectur Oaxaca), en coordinación con autoridades municipales de San Andrés Huayápam y de Oaxaca de Juárez, así como de productoras de esta bebida ancestral y cocineras tradicionales, inauguraron este encuentro que se lleva a cabo este 29 y 30 de julio de 10:00 a 20:00 horas.

Esta feria contribuye a la economía de las mujeres guardianas de la gastronomía de San Andrés Huayápam, así como a preservar un legado que comprende la emblemática bebida de la comunidad: el tejate, que distingue a Oaxaca ante México y el mundo.

El encuentro reúne a más de 40 tejateras, 20 cocineras de tamales y 10 de empanadas que comparten, además de sabores, historias de esfuerzo, perseverancia, amor por la tierra y por sus tradiciones.

En coordinación con el Sistema de Transporte Metropolitano BinniBus, durante los dos días se contará con una ruta de transporte gratuita, del Tecnológico de Oaxaca, en Calzada Madero a la Plaza de la Danza, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

La feria ofrece tejate y alimentos elaborados con esta bebida como galletas, nieves, nicuatole y pasteles; tamales de mole negro, amarillo y chichilo, de dulce, chapulín, chepil, frijol, rajas, salsa verde, entre otros, así como empanadas y memelas.