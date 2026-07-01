LaTercaMemoria Efemérides culturales de julio

09 de julio de 2023 a la edad de 98 años fallece la profesora Paulina Solís Ocampo, creadora de la coreografía de la danza “Flor de piña”, que representa a la región de la Cuenca del Papaloapan en la Guelaguetza. Nacida el 22 de junio de 1925 la maestra Paulina creó «Flor de piña» en 1958 con una partitura del músico Samuel Mondragón.

17 de julio de 1940 nace el artista plástico y defensor de la cultura y del patrimonio natural, Francisco Toledo.

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22 de julio de 1894 nace en Huautla de Jiménez María Sabina, la sacerdotisa de los hongos alucinógenos.

22 de julio de 2013 fallece el artista plástico Alejandro Santiago López a los 49 años. Originario de Teococuilco de Marcos Pérez, el creador destacó nacional e internacionalmente por su obra pictórica y escultórica.