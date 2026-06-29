El IEEPCO presentó el libro “Violencia digital en razón de género. Sentencias frente a su impacto político”

OAXACA,Oaxaca. (sucedioenoaxaca.com).- En el marco de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la igualdad sustantiva, la paridad y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) llevó a cabo la presentación del libro “Violencia digital en razón de género. Sentencias frente a su impacto político”, de la autora Gloria Ramírez Hernández.

Durante la bienvenida, la Consejera Presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó que esta obra representa una aportación relevante para analizar la violencia digital y mediática como fenómenos que afectan la equidad democrática, la participación política de las mujeres y el ejercicio libre de sus derechos político-electorales.

Subrayó que, ante el próximo Proceso Electoral Local 2026-2027, resulta indispensable generar espacios de diálogo, análisis y reflexión que permitan identificar las distintas expresiones de violencia contra las mujeres en el ámbito digital, así como fortalecer las herramientas institucionales para prevenirlas, atenderlas y sancionarlas desde una perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

En la presentación participaron como comentaristas: Alejandra Montoya Mexia, Directora General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Margarita Dalton Palomo, investigadora del CIESAS Pacífico Sur; Arcelia García Santiago, defensora de derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas; así como Gloria Ramírez Hernández, autora del libro y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las participantes coincidieron al expresar que la violencia digital no debe entenderse como un hecho aislado, sino como parte de una estructura patriarcal, que sigue reproduciendo estas desigualdades que se trasladan al espacio virtual y que puede profundizar sus impactos debido al alcance, permanencia y velocidad de difusión de las tecnologías de la información.

La presentación permitió reflexionar sobre la importancia de contar con mecanismos de atención y acompañamiento para las mujeres que participan en la vida pública, así como sobre la necesidad de fortalecer las rutas institucionales de denuncia, protección, reparación integral del daño y acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, se abordó la relevancia de las sentencias, criterios jurisdiccionales y buenas prácticas que contribuyan a visibilizar la violencia política contra las mujeres en razón de género en entornos digitales, así como la importancia de medidas como la disculpa pública y otras acciones orientadas a la no repetición.

Las especialistas también coincidieron en la reflexión que este libro hace sobre las mujeres indígenas que han enfrentado violencia política digital, así como los procesos de reparación del daño, para garantizar justicia con perspectiva intercultural y de género.

La moderación estuvo a cargo de la encargada de despacho de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y No Discriminación del IEEPCO, Altagracia Martínez Mendoza, quien dio la voz a las participantes y a la audiencia presente.

Estuvieron presentes en esta actividad, las consejeras electorales Ana María Márquez Andrés y Gabriela Fernanda Espinoza Blancas; el consejero electoral Manuel Cortés Muriedas, el encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del IEEPCO, Freddie Aguilar Aguilar; la contralora general del Instituto, Rosa Elia Vásquez Flores; además de personas titulares y encargadas de las distintas áreas que integran el organismo electoral.

También asistió el encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE Oaxaca, Miguel Ángel Patiño Arroyo; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Sandra Pérez Cruz; y la magistrada Fátima Susana Toledo Gonzaga; así como el fiscal especializado en Delitos Electorales, Iván García López y el director de la Primera Defensoría Especializada de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), José Antonio Álvarez Hernández.