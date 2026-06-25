IEEPO reconoce a ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026

54 estudiantes de sexto grado de primaria, provenientes de las ocho regiones del estado, fueron reconocidos por su destacado desempeño académico

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- A nombre del Gobernador Salomón Jara Cruz el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) realizó este miércoles la ceremonia de premiación a 54 estudiantes de sexto grado de primaria que resultaron ganadores de la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2026, convocada por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En representación del director general del IEEPO, Emilio Montero Pérez, el subdirector general ejecutivo, Javier Martínez López, junto con autoridades educativas y titulares de distintas áreas del Instituto, encabezó el evento en el que se destacó el esfuerzo y la dedicación de las y los alumnos, seleccionados entre 366 participantes de las ocho regiones de Oaxaca.

Durante la ceremonia se reconoció de manera especial al estudiante Santiago Martínez Guevara, de la escuela primaria “Francisco J. Múgica”, de la ciudad de Oaxaca de Juárez, quien obtuvo el primer lugar estatal. Todas y todos los ganadores recibirán una beca mensual de la Fundación BBVA para continuar sus estudios de secundaria.

Ante docentes y madres y padres de familia, el subdirector general ejecutivo felicitó a las y los estudiantes por su constancia y disciplina, y los exhortó a mantener el entusiasmo en su formación académica. Subrayó además que, bajo el enfoque de la Nueva Escuela Mexicana, la Olimpiada no solo impulsa el aprendizaje, sino también el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística de Oaxaca.

En su intervención, Santiago Martínez Guevara compartió que esta experiencia representó un reto y un motivo de orgullo personal, destacando que la preparación, el manejo de los nervios y la confianza en sí mismos son parte fundamental del aprendizaje. Asimismo, invitó a sus compañeras y compañeros a seguir creyendo en su potencial.

En el evento también estuvieron presentes la maestra Nayvi Toledo Rasgado, en representación de la secretaria de Educación Pública de Oaxaca, Fernanda Chávez Cruz; Jorge Ángel Sibaja Mendoza titular de la Oficina de Enlace Educativo de la SEP en Oaxaca; así como Luis Fabián Bonilla Yarzábal, director de “Chavos que Inspiran” de Fundación BBVA, y Mayra Patricia Aguilar Santiago, directora de Banca Institucional de BBVA, entre otros.