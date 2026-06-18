Acerca de nosotros

Somos una empresa dedicada socializar la cultura, mediante la difusión y promoción de las actividades artísticas y culturales, a través de los distintos medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Inician trabajos de remodelación del Mirador del Cerro del Fortín

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- En el marco del programa Sicarú Lula’ «Linda Oaxaca», el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) inició los trabajos para transformar el Mirador del Cerro del Fortín en un espacio moderno y funcional.

¿Qué contempla este proyecto?

La Colocación de letras monumentales con iconografía de la etnia mixteca, instalación de luminarias, construcción de 320 metros cuadrados de banqueta con concreto arquitectónico, reencarpetamiento de 650 metros de vialidad y cajones de estacionamiento.

Con estas labores se busca garantizar un área peatonal segura, flujo de circulación constante, y consolidar este lugar como un importante centro de atracción para la ciudadanía local y visitantes nacionales y extranjeros.

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