El jueves 25 de junio OaxacaCine Móvil proyectará películas peruanas



OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía OAXACACINE).- La Sala Elisa será el lugar donde OaxacaCine Móvil proyectar dos estupendos filmes peruanos estrenados en 2025: Piel de Toro Muerto

(Aroldo Murguia) y La Memoria de las Mariposas (Tatiana Fuentes Sadowski). Ambos se proyectarána partir de las 18:00 horas, el próximo jueves 25 de junio.



PIEL DE TORO MUERTO

Dir. Aroldo Murguia

Perú, 2005, 23 minutos

Hace miles de años el cine germinó en la ladera de una montaña en Perú. La señal de su movimiento se

sostiene en la piedra volcánica que alguna vez fue su piel, que muda y se transforma sin parar.

Aroldo Murguia

Cineasta, archivista, programador y gestor cultural peruano, radicado en la ciudad de Arequipa. Miembro de la Asociación Cultural Bulla. Es director de varios cortometrajes, entre ellos Dictado (2016), Las imágenes las imágenes las imágenes (2017), Paisaje 01 (2021), Tejido 02 Coporaque (2023) y Piel de Toro Muerto (2025), que se han mostrado en festivales e instituciones como: FIC Valdivia, Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, Cámara Lúcida, Frontera Sur, BAFICI, Arica Doc, FENDA Festival Experimental de Artes Fílmicas, Festival de Cine Radical, Festival Internacional de Cine Contemporáneo de Asunción, CINETORO Experimental Film Festival, MUTA, FICUNAM, Cineteca Nacional de México y la Cinemateca de Bogotá, entre otros. Es director y productor general de: “Corriente: Encuentro Latinoamericano de Cine de No Ficción”, “Serpentina: Festival de Cine para Infancias y Juventudes Diversas” y la “Bienal de Grabado de Arequipa”. También forma parte de la “Red de Archivos Fílmicos del Sur Peruano” y es coordinador de “Casa Cultural Autónoma La Bullanguera”, ubicada en el cono norte de Arequipa.

LA MEMORIA DE LAS MARIPOSAS

Dir. Tatiana Fuentes Sadowski

Perú – Portugal, 2025, 77 minutos

Emergiendo de la era del caucho, las historias perdidas de Omarino y Aredomi se revelan a través de un

viaje sensorial que entrelaza la propia historia de la cineasta con archivos de la Amazonía de inicios del

siglo XX. La película es a la vez un ritual y una invocación a dialogar entre vivos y muertos, reflexionando sobre los límites de la investigación, la especulación, el poder, la memoria y las reparaciones.

Tatiana Fuentes Sadowski

Es una cineasta peruana cuyo trabajo tiende puentes entre el cine experimental y el documental, explorando temas como la memoria, las historias coloniales y la sanación colectiva. Estudió Artes Escénicas en Perú y Cine y Nuevos Medios en Le Fresnoy—Studio National des Arts Contemporains en Francia. Sus películas anteriores han sido exhibidas en prestigiosos festivales como Doclisboa, Oberhausen, Art of the Real, entre otros. La Memoria de las Mariposas es su ópera prima y su más reciente exploración en el trabajo con archivos y narrativas indígenas, reflejando su compromiso con

abordar heridas históricas a través de una mirada cinematográfica poética.