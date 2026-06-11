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Transformamos la percepción que propios y extraños tienen de la capital del estado, mostrando su dinamismo cultural que supera, con creces, los conflictos políticos y sociales que tienen resonancia en los medios de comunicación.

Momento de eliminar cacharros para evitar criaderos de mosquitos y el dengue

Los Servicios de Salud exhortan a la población a eliminar recipientes que puedan acumular agua de lluvia

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Al corte de la semana epidemiológica número 21 del presente año, se han registrado dos casos nuevos de dengue, con lo que suman 16 casos en toda la entidad.

De los casos acumulados, 5 corresponden a dengue No Grave, 8 casos con Signos de Alarma, 3 casos Graves y un deceso.

    El sistema de salud en Oaxaca destaca la importancia de sumarse a la estrategia de patio y vivienda limpia, por lo cual solicita a la población limpiar azoteas, patios y jardines paras evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.

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