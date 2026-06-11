Viven emoción del partido México vs Sudáfrica en el Parque Primavera

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Parque Primavera Oaxaqueña “Cho Ndobá” se inundó de un ambiente de camaradería, unidad y adrenalina al máximo durante el desarrollo del partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, entre México vs Sudáfrica, el cual pudo ser observado gratuitamente a través de mega pantallas instaladas por el Gobierno del Estado en este espacio del pueblo.

Con la presencia del gobernador Salomón Jara Cruz, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el inicio de esta justa deportiva logró reunir a ciudadanas y ciudadanos que ven en el fútbol al amor de su vida, momentos de diversión y motivos para encuentros familiares; pero también la oportunidad para alejarse de vicios y tener una mejor calidad de vida.

Y comenzó, se escuchó el silbatazo inicial de la Copa Mundial, y con ello el reloj comenzó a marcar 90 minutos de emoción y esperanza, tiempo que parecía una eternidad; pero en el que el pueblo oaxaqueño apoyó en todo momento a su selección nacional.

Después, llegó el momento anhelado, el Parque Primavera retumbó, en el mismo lugar donde antes solo había ruinas y abandono, vibró una y hasta dos veces por los gritos, porras, aplausos y ruido efusivo de las matracas que fueron sonadas por las personas espectadoras para celebrar los dos goles a favor del cuadro tricolor.

La celebración fue grande, solos, acompañados de familiares, con amigos y compañeros, todas y todos disfrutaron del partido en este gran recinto.

Xiadanni, una de las asistentes disfrutó junto a su familia esta convocatoria realizada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y reforzada por el Gobernador Salomón Jara, para vivir esta fiesta deportiva y quien calificó como un atino de la administración estatal, realizar estas acciones que fomentan el deporte y unidad familiar.

Este encuentro fue disfrutado por grandes y pequeños, como don Jaime López, quien compartió que, a sus 69 años, no había visto a ningún gobernante procurar eventos masivos que promueven e impulsan el deporte entre la niñez y juventudes. Rememoró que, a sus 18 años fue trabajador de la entonces fábrica de triplay, y que ahora que vuelve a pisar este lugar convertido en un espacio de esparcimiento familiar, da gusto la transformación que se dio a este predio que ahora es patrimonio del pueblo oaxaqueño.

Eduardo calificó que la iniciativa de proyectar en pantallas gigantes el juego inaugural de la Copa Mundial de Fútbol por parte de la administración estatal, fue una oportunidad para reforzar la convivencia familiar. Además, las actividades y torneos desarrollados en el marco de la justa mundialista congregan a las juventudes y las alejan de los vicios y malos pasos.