Prueba la Semovi aplicación TaxSí, que modernizará el servicio de taxis

Esta herramienta digital permitirá solicitar taxi de diferentes formas, fortaleciendo la confianza y la transparencia en cada recorrido

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- La Secretaría de Movilidad (Semovi) inició la fase preoperativa de TaxSí, una plataforma tecnológica desarrollada para modernizar el servicio de taxi (amarillo) en Oaxaca de Juárez, brindando a personas usuarias mayor transparencia, confianza y certeza en los traslados.

Durante esta etapa se realizarán pruebas operativas y de acompañamiento con las y los taxistas, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de esta herramienta y su adecuada implementación.

La titular de la Semovi, Yesenia Nolasco Ramírez dijo que «taxSí es una plataforma creada para las y los oaxaqueños, para que cuenten con más información al momento de viajar, no se trata de sustituir al taxi de siempre, sino de fortalecerlo”.

La plataforma permitirá solicitar viajes mediante la aplicación móvil, además de mantener las formas tradicionales de acceso al servicio, como el abordaje directo en la vía pública, con una experiencia más flexible y cercana para las personas usuarias.

La aplicación TaxSí ya se encuentra disponible para su descarga gratuita en Play Store para dispositivos Android y App Store para dispositivos iOS.