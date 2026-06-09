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Cada mes, el gobernador Jara participa en una lectura en voz alta con estudiantes

«Leer nos permite tener una mente más abierta, mayor seguridad para expresarnos y mejores herramientas para relacionarnos”, expresó el mandatario durante la lectura de “Rosario Castellanos” de Elena Poniatowska

SANTA LUCÍA DEL CAMINO, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- Con la participación de alumnas y alumnos de distintas instituciones educativas, el gobernador, Salomón Jara Cruz encabezó una jornada de fomento a la lectura como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el Mandatario estatal participó en una lectura en voz alta del libro “Rosario Castellanos”, de la escritora Elena Poniatowska, obra que aborda la vida y legado de la reconocida autora mexicana.

Esta acción, que se realiza de manera mensual, tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral de las juventudes y generar espacios de acceso a la cultura y las artes a través de la literatura.

Durante su intervención, Jara Cruz destacó que la lectura es una herramienta fundamental para ampliar el conocimiento, fortalecer la seguridad personal y desarrollar una visión más amplia del mundo. Asimismo, señaló que leer debe convertirse en un hábito permanente, especialmente entre las y los jóvenes, en un entorno cada vez más competitivo.

“Leer nos permite tener una mente más abierta, mayor seguridad para expresarnos y mejores herramientas para relacionarnos”, expresó el gobernador.

Por su parte, la directora general del Instituto Estatal de Creación Literaria y Promoción de la Lectura, Carmen Sánchez Parada afirmó que la lectura es una herramienta indispensable de resistencia, análisis y cuestionamiento social, por lo que reiteró la importancia de seguir promoviendo estos espacios en beneficio de la juventud.

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