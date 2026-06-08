Atiende Gobierno de Oaxaca afectaciones por lluvias en Salina Cruz y Juquila

La Semar ha cerrado los puertos de Salina Cruz para embarcaciones mayores y menores, y de Huatulco para menores

OAXACA, Oax. (sucedióenoaxaca.com/vía COMUNICADO).- El Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que, derivado de las fuertes lluvias generadas por la Tormenta Tropical Boris y registradas en la entidad, se atendieron diversas afectaciones de forma oportuna en los municipios de Salina Cruz y Santa Catarina Juquila.

En Salina Cruz, se ubicó que un vehículo había sido arrastrado por las fuertes corrientes de un arroyo, al lugar acudió una grúa municipal realizando maniobras para retirar dicha unidad de motor.

Asimismo, con la finalidad de disuadir presuntos actos delictivos y aplicar de manera correcta la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, la Policía Vial Estatal inició los recorridos de inspección, seguridad y vigilancia en los sectores A y B de esta municipalidad.

Por otra parte, en la carretera estatal 178, kilómetros 34+500, 55 y 59+300 se retiraron ramas y troncos de árboles pequeños caídos. A la altura del kilómetro 36+200 se señalizó un pequeño hundimiento en la carpeta asfáltica, que pudiera aumentar su tamaño por deslaves.

Por último, en la entrada a la población San Marcos Zacatepec, perteneciente a Santa Catarina Juquila se encuentra un socavón que restringe un carril de circulación.

También, la Secretaría de Marina (Semar) ha cerrado los puertos de Salina Cruz para embarcaciones mayores y menores, y en Puerto Escondido, Puerto Ángel y Bahías de Huatulco solo para unidades menores.