Participan artistas de Oaxaca en la exposición «Más que un juego» en el MAP

CIUDAD DE MÉXICO (sucedióenoaxaca.com).- El Museo de Arte Popular en la Ciudad de México alberga la exposición fotografica con obra de Alberto “El negro” Ibáñez, Baldomero Robles, Conrado Pérez, Eva Lépiz, Francisco Castro Leñero, Francisco Ramos, Francisco Toledo, George Mead Moore, Gilberto Olmos, Jorge Santiago, Karina Juárez, Leobardo García, Regina Mejía, Raúl Navarro, Sabino Guisu y Víctor Mortales

La muestra es presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca y Amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo A.C. del 10 al 28 de junio

Integrada por fotografías y objetos intervenidos, Más que un juego es una exposición que da cuenta de distintos deportes que se practican en Oaxaca. A través de la mirada de once fotógrafos y cuatro artistas oaxaqueños, esta muestra explora una dimensión ampliada del fenómeno deportivo, revelándolo como un escenario donde se entrelazan voluntades, afectos, memoria e identidad. La muestra se presenta en el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México y es organizada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Oaxaca y la asociación civil Amigos del IAGO y del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo (CFMAB).

La exposición permanecerá del 10 al 28 de junio e incluye obra de Alberto “El negro” Ibáñez, Baldomero Robles, Conrado Pérez, Eva Lépiz, Francisco Castro Leñero, Francisco Ramos, Francisco Toledo, George Mead Moore, Gilberto Olmos, Jorge Santiago, Karina Juárez, Leobardo García, Regina Mejía, Raúl Navarro, Sabino Guisu y Víctor Mortales.

“Desde las altas montañas hasta los valles, nuestras comunidades siempre han encontrado formas que nos permiten reafirmar nuestra identidad a través del fortalecimiento de lazos colectivos. Muchas veces, estos caminos inician con un balón. Ya sea en nuestros pueblos de origen o en la diáspora, nosotros zapotecas, mixes, chinantecos y tantos otros pueblos, difícilmente diremos no a una cascarita. Allí, entre fintas, goles y canastas se mantiene viva la comunidad”, detalló el fotógrafo Jorge Santiago quien desde hace varios documenta el basquetbol, tanto en comunidades de Oaxaca como en torneos con participación de oaxaqueños en Estados Unidos, en el proyecto Identidad en Juego.

Más que un juego, en la parte fotográfica, nos llevan desde el basquetbol, que se juega en la Sierra Juárez y Sierra Mixe de Oaxaca en torneos que han tomado arraigo en las comunidades, al fútbol llanero, hasta la práctica de Pelota Mixteca, las luchas y el box que persiste en festividades de barrios y pueblos de Oaxaca, también está presente el fisioculturismo, la charrería y el tapú un juego tradicional que se practica en el Istmo de Tehuantepec.

Hay objetos como guantes que se utilizan en el juego de pelota mixteca, balones que fueron diseñados por artistas como Francisco Toledo, George Mead Moore y Francisco Castro Leñero, así como bates de béisbol intervenidos por el artista Sabino Guisu.

“Agradecemos a la Secretaría de Economía la invitación a colaborar con esta muestra y a los artistas que se sumaron para hacerlo posible. Con esta exposición quisimos mostrar la diversidad en deportes que hay en nuestro estado, el trabajo de quienes no solo son aficionados pero que reconocen a través de imágenes el esfuerzo de las y los atletas para representar a sus comunidades, su estado y país”, comentó Sara López Ellitsgaard, presidenta de Amigos del IAGO y del CFMAB A.C.

Raúl Ruiz Robles, Secretario de Desarrollo Económico de Oaxaca agradeció al Museo de Arte Popular por abrir sus puertas a la exposición fotográfica ‘Más que un Juego’ y a la asociación civil Amigos del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y del CFMAB, por sumarse a este esfuerzo impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico. “Esta suma de voluntades demuestra que, cuando las instituciones trabajan de manera coordinada, es posible generar espacios que promueven la inclusión, fortalecen el tejido social y visibilizan el poder transformador del deporte, el arte y la cultura como herramientas para el desarrollo de nuestras comunidades”.

En el texto que acompaña la muestra se lee que “el deporte trasciende los límites de la cancha. Aunque su expresión más visible ocurre en la competencia, su impacto se extiende mucho más allá del juego, permeando la vida cotidiana y convirtiéndose en una fuerza capaz de articular comunidades, generar dinámicas productivas y crear espacios de encuentro. Ya sea en el ruedo, la cancha o el ring, basta afinar la mirada para descubrir la emoción colectiva que nace de la camaradería del equipo y la pasión de la afición; los saberes y oficios que hacen posible un guante, una máscara o un balón; la tradición y el orgullo que acompañan a un uniforme; o la creatividad con la que cada comunidad adapta el deporte a sus propias circunstancias”.

Agrega que “cada imagen documenta una experiencia particular, pero forma parte de una historia más amplia: la de una práctica que, generación tras generación, contribuye a construir nuestras biografías personales y la memoria colectiva de la sociedad”.